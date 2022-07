Con casi 10 semanas al aire, los ánimos se van caldeando tanto dentro de “La casa de los famosos 2″ como fuera, con los seguidores y exparticipantes del reality de Telemundo, y lo ocurrido con Alicia Machado es prueba de esto.

Como se recuerda, dentro de la casa ya ocurrieron algunas discusiones, incluyendo la pelea entre Toni Costa y Juan Vidal o los gritos entre Niurka y Mayeli Alonso, los cuales elevaron la tensión en el reality.

Por otro lado, fuera del programa, Alicia Machado, la ganadora de la primera edición, se metió en una polémica al dedicar sus críticas a Daniella Navarro, quien evitó la sentencia esta semana.

ALICIA MACHADO Y DANIELLA NAVARRO

Durante la edición del domingo, la ex Miss Universo no dudó en criticar a su compatriota Daniella Navarro por la actitud que ha mostrado con sus compañeros del reality.

“Qué pena, pero lamentablemente Daniella tiene una actitud que yo no entiendo, o sea no entiendo, qué tan grave puede ser lo que hizo Juan, qué tan grave fue lo que hizo Ivonne… O el insultar constantemente y eso de estar detrás de la gente gritándole, provocándole. Eso es una provocación demasiado complicada dentro de la casa”, comentó.

“El que la dejen hablando sola es la única forma que tiene la gente dentro de la casa de protegerse de un ataque como ese. Y creo que, pues sí, lamentablemente por más que sea mi paisana, yo la trato de ayudar, pero ni cómo ayudarla, ya ni cómo ayudarla”, añadió.

Esto dijo Alicia Machado de las acciones y actitudes de Daniella Navarro dentro de la casa. 😲💥



Sigue #LaCasaDeLosFamosos en su etapa decisiva de lunes a viernes y domingos a las 7PM/6C. 👈 #LCDLF2 pic.twitter.com/h0l1uqvo8D — Telemundo (@Telemundo) July 17, 2022

Si bien la reina de belleza recogió el malestar de los integrantes de la casa ante la actitud de Navarro, esto no evitó de que los seguidores del reality criticaran a la ganadora de la primera edición, quienes recordaron de que esa conducta fue la misma que ella mostró meses atrás.

Algunos, incluso, compartieron clips de las discusiones que protagonizó Alicia Machado durante su paso por el reality, acusándola de tener “doble moral”.

Las críticas llegaron al punto en el que la ex Miss Venezuela se vio obligada a restringir los comentarios de su publicación, pues aseguró, en una story posterior, de que sus redes “no son el escusado toilet de nadie y al que no le guste que no me siga, simple”.