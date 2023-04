Para nadie es un secreto que Alicia Machado es una de las figuras más populares de la televisión en Latinoamérica, destacando en los proyectos y desafíos en los que participa, ganando la corona del certamen Miss Universo y despertando interés con sus romances.

Y es que el éxito de la celeb de Estados Unidos no solo se encuentra en su etapa como reina de belleza, sino también en su rol como actriz, siendo la ganadora de la primera temporada de “La casa de los famosos” y protagonizando “Juego de mentiras” junto a Pepe Gámez.

Del mismo modo, la modelo venezolana también ha sido el centro de la noticia debido a su romance con figuras como su relación fugaz con Roberto Romano, el romance secreto con Ricardo Arjona o la más conocida con Luis Miguel.

No es la primera vez que Alicia Machado y Christian Estrada comparten momentos juntos (Foto: estradac11 / Instagram)

LOS RUMORES DEL ROMANCE ENTRE CHRISTIAN ESTRADA Y ALICIA MACHADO

A estos romances, la modelo venezolana le suma recientemente el que sostendría con Christian Estrada y del que se venía rumorando desde hace unas semanas.

El encargado de anunciar la nueva relación de Machado fue el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien durante su programa en Imagen Entretenimiento indicó que fueron los novios quienes le confirmaron su romance.

“A ver, Gustavo Adolfo Infante, ¡ay güey cómo me quisiera tomar un tequila contigo, de verdad!, Tú no sabes mi vida cómo está de bonita en estos momentos, todo lo que me ha pasado, tú sabes… Mira, haz lo que tú quieras, yo te quiero mucho… Así que tú eres un rey de la farándula y el chisme”, habría apuntado Machado.

Por su parte, Estrada indicó al ser consultado que se encontraba muy feliz con la modelo, admitiendo lo que esta le había mencionado antes al periodista.

“Mi estimado Gustavo, ¿qué quieres que te diga? ya Alicia te dio autorización, lo único que te puedo decir es que estoy contento y feliz, la vida sigue”, explicó.

ALICIA MACHADO Y CHRISTIAN ESTRADA CONFIRMAN ROMANCE

El pasado 29 de marzo, Alicia Machado compartió una imagen en la que se le ve a ambos recostados en un sofá, mientras ella lo abraza a la altura de los hombros y él le da un beso.

“Buenos días, alegría”, fue el mensaje del exnovio de Frida Sofía, junto a la canción “It’s a beautiful morning” del grupo The Rascals.

A esto se le sumó otra fotografía en la que ambos comparten un momento en un automóvil, mientras que otra fue una reflexión sobre los sentimientos.

Alicia Machado y Christian Estrada confirmaron su relación en redes sociales (Foto: estradac11 / Instagram)

“El amor no existe para hacernos felices, sino para mostrarnos cuánto podemos resistir”, una frase dicha por el escritor alemán Hermann Hesse.

La publicación sorprendió a los seguidores de la Machado, que le recordaron a la modelo las polémicas de Estrada, a lo que esta no dudó en defenderse y mostrarse empoderada.

“Tranquila, mami. Exactamente, soy una mujer inteligente y con mucho amor propio. ¡Diviértete, hermosa, sé feliz!”, aclaró.