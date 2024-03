Tras el emocionante y alarmante final de “Avatar: The Last Airbender” (“Avatar: La leyenda de Aang” en español), los fanáticos del live-action de Netflix basado en la serie animada de Nickelodeon esperaban con ansias la segunda temporada, que fue confirmada dos semanas después del estreno de la primera entrega. También se anunció una tercera temporada que marcará el final de la historia épica, lo que no resulta una sorpresa, considerando la calificación de la crítica especializada y de los espectadores. A continuación, te comparto los primeros detalles sobre los nuevos episodios.

Anteriormente, el showrunner Albert Kim dio algunas pistas sobre la renovación. En conversación con Entertainment Weekly, dijo que “las tres temporadas de la serie animada tienen lugar esencialmente en el transcurso de un año calendario. No había manera de que pudiéramos hacer eso. Así que tuvimos que diseñar esta primera temporada, especialmente, para dar cabida a la posibilidad de que transcurriera algún tiempo entre la primera y la segunda temporada”.

Luego de la confirmación de una segunda y tercera temporada de “Avatar: The Last Airbender”, ¿qué se sabe sobre los próximos capítulos? ¿Cuándo se estrenarán y qué miembros del elenco volverán?

AVATAR: THE LAST AIRBENDER is renewed for Seasons 2 & 3… and here's how we told the cast. pic.twitter.com/PjsEvFooON — Avatar: The Last Airbender (@AvatarNetflix) March 6, 2024

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 2 DE “AVATAR: THE LAST AIRBENDER”

Aún es pronto para conocer detalles como la fecha de estreno y la sinopsis de la segunda temporada, pero es claro que será uno de los estrenos más esperados por los usuarios de Netflix, ya que ha sido el programa de televisión número uno en inglés, acumulando 41,1 millones de visitas en solo los primeros 11 días. Además, se posicionó en No. 1 en 76 países y está en el Top 10 en 92.

A pesar de que no se ha confirmado la lista de actores que retomarán sus roles en la nueva entrega de “Avatar: The Last Airbender”, Daniel Dae Kim, quien interpreta al despiadado padre de Zuko y Azula, y Paul Sun-Hyung Lee, quien da vida a Iroh, están entusiasmados por volver.

“Deja siempre al público con ganas de más”, señaló Lee. “Sentí escalofríos al ver a Lizzy como Azula. Tienes al rey Bumi con grilletes y es como, ‘Oh, hay tantos acantilados’. Pensé: ‘Oh, quiero filmar la temporada 2 y 3 ahora mismo’”.

“Pensé que fue muy inteligente por parte de los escritores terminar la temporada 1 de esa manera, porque quieres tener la sensación de que el universo del programa se expande con cada temporada”, agregó Daniel Dae Kim. “Y realmente hicieron un buen trabajo con ese suspenso y también crearon una sensación de urgencia y tiempo”.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “AVATAR: THE LAST AIRBENDER”?

La guerra contra la Nación del Fuego está lejos de terminar, lo que quedó claro al final de la primera temporada de “Avatar: The Last Airbender” cuando el señor del Fuego Ozai reveló que el ataque a la Tribu Agua del Norte era solo una distracción para que Azula y su ejército llegarán a Omashu y arrestaran al rey Bumi. Asimismo, anuncia que su siguiente objetivo es Ba Sing Sae.

Sin duda, Aang (Gordon Cormier) tiene más presión para aprender a controlar los cuatro elementos y restablecer el equilibrio en el mundo. Ahora que Katara se ha convertido en una maestra Agua, será la encargada de enseñarle a controlar ese elemento.

ACTORES Y PERSONAJES DE “AVATAR: THE LAST AIRBENDER 2″

Por lo que he visto en el video sobre el anuncio de la renovación, estos son los actores y personajes que regresan en la nueva temporada de “Avatar: The Last Airbender”:

Gordon Cormier como Aang

Kiawentiio como Katara

Dallas Liu como Príncipe Zuko

Paul Sun-Hyung Lee como General Iroh

Daniel Dae Kim como el Señor del Fuego Ozai

Ken Leung como el comandante Zhao

Maria Zhang como Suki

Elizabeth Yu como Princesa Azula

Elizabeth Yu volverá a interpretar a la princesa Azula en la segunda temporada de "Avatar: The Last Airbender" (Foto: Netflix)