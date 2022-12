La muerte de Kim Wexler fue una de las teorías más comentadas y temidas por los seguidores de “Better Call Saul”, a lo largo de seis temporadas. Mientras mayor protagonismo tomaba el personaje de Rhea Seehorn, junto a Jimmy McGill de Bob Odenkirk, la posibilidad de que la abogada fuera asesinada se hacía más fuerte entre el público de la serie de AMC que fue un éxito en Netflix y que se despidió en 2022, junto con el universo de Vince Gilligan.

Kim apareció como un personaje secundario en la historia de cómo McGill se transforma en Saul Goodman, el irreverente y malicioso abogado que ayuda a Walter White en el mundo del narcotráfico en Albuquerque, Estados Unidos. Esa es la trama que se esperaba desde un comienzo.

Sin embargo, la relación de Kim y Jimmy llevó al programa por otros mejores caminos, sin desviarse de la composición del perfil de Saul. Ambos papeles se compenetraron y dieron más dimensiones a la figura del abogado del cartel de Gustavo Fring.

El hecho de que no estuviera ni mencionada en “Breaking Bad”, a diferencia de Nacho Varga y Lalo Salamanca, hacía prever que su muerte era uno de los destinos ineludibles de la trama. Pero no fue así: la escritura del cierre de “Better Call Saul” optó por una salida más genial e inquietante.

Rhea Seehorn como Kim Wexler en la última temporada de "Better Call Saul" (Foto: Sony Pictures Television)

¿POR QUÉ PENSABA RHEA SEEHORN QUE KIM WEXLER MORIRÍA EN “BETTER CALL SAUL”?

Rhea Seehorn dijo que temía que mataran a Kim Wexler en la primera temporada de “Better Call Saul”, ya que era un personaje secundario y nunca había aparecido en “Breaking Bad”, la serie matriz. Así lo declaró en una entrevista con Empire.

La talentosa actriz manifestó que hasta bromeaba con Patrick Fabian, el intérprete de Howard Hamlin, cuando leían los guiones que le pasaban los escritores y se enteraban de que no habían matado a sus personajes. Ellos, desde el inicio, se encariñaron con sus papeles y el programa.

“Definitivamente pensé que podía morir. En algún momento, comencé a tener historias que no eran solo secundarias a Jimmy, y estaba emocionada, pero honestamente no me atrevía a soñar”, manifestó Seehorn a la citada publicación sobre su escepticismo de que Kim sobreviviera hasta el final de la serie de AMC que se puede ver en Netflix.

“Patrick y yo nos reíamos y hojeábamos los guiones inmediatamente y decíamos: ‘¡No estoy muerto!’. Simplemente se convirtió en algo como: ‘no quiero salir de esta caja de arena’. Es la mejor escritura, el mejor personaje y la mejor gente”, detalló la estrella de televisión.

Rhea Seehorn tiene 50 años y se ganó la fama mundial por Kim Wexler (Foto: Sony Pictures Television)

¿CÓMO ERA EL FINAL ORIGINAL DE “BETTER CALL SAUL”?

Sin embargo, el final original de “Better Call Saul” era otro, de acuerdo a las declaraciones de Peter Gould que recogióIndie Wire. En realidad, se tratan de dos variaciones. La primera fue que Jimmy y Kim hubieran tenido un encuentro en Albuquerque previo al traslado del abogado a prisión.

Porque la intención del cocreador de la serie era resaltar el miedo de Jimmy por la extensa condena que le tocaría cumplir en prisión. De esta manera, la historia terminaría con un Jimmy solo y pensando en la cárcel, algo que le pareció “un poco frío”, aunque le gustaba mucho ese final. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.

Aquí puedes ver el tráiler de la última temporada de “Better Call Saul”:

Disfruta del tráiler de la sexta y última temporada de 'Better Call Saul', conocido spin-off de la serie maestra 'Breaking Bad'. En donde conoceremos más sobre la ajetreada vida del astuto abogado Jimmy McGill en su transición al divertido personaje que todos recuerdan, Saul Goodman. (Fuente: Netflix Latinoamérica)