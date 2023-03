Luego de que en julio del 2022, Carmen Villalobos confirmara su separación de Sebastián Caicedo luego de más de 13 años de relación, en la se casó hasta en cuatro oportunidades, la actriz colombiana decidió dedicarse a su rol como presentadora de “Top Chef VIP”, hasta que en enero de este año fue captada al lado de Frederik Oldenburg.

La comprometedora situación en la que fueron descubiertos las celebs de Estados Unidos no dejaba duda de que ambos habían iniciado un romance, por lo que confirmaron su relación durante una conversación con Telemundo, cadena a la que ambos pertenecen.

Desde ese momento, la pareja no ha dudado en presumir su amor en redes sociales, donde mientras él supera el medio millón de seguidores, la protagonista de “El final del paraíso” supera los 21,7 millones de usuarios.

La relación de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg ha recibido el apoyo de los seguidores en redes sociales (Foto: fredefutbol / Instagram)

EL ESFUERZO DE FREDERIK OLDENBURG PARA VER A CARMEN VILLALOBOS

Siguiendo esta simpática costumbre en Instagram, el presentador compartió su viaje a Colombia para visitar a la presentadora, quien actualmente se encuentra filmando la segunda temporada de Top Chef VIP al lado de Sara Corrales.

Por supuesto, la visita no iba a ser sencilla, pues el viaje del conductor y deportista venezolano apretaba el cronograma que este mantiene con Telemundo y los programas en los que participa.

“Para que ustedes sepan, yo me escapo muchas veces y siempre cumplo con mi trabajo, yo me escapo y la gente no sabe que yo me escapo”, indicó Frederik en sus redes sociales.

Fue así como el también colaborador de “Hoy Día” sorprendió a su novia con un arreglo de flores y recibió un apasionado beso en las puertas del set de grabaciones del popular programa.

La confesión del actor sobre escapar de su trabajo fue apoyada por Carmen Villalobos, quien destacó el esfuerzo que este hizo para darle una sorpresa antes de volver a grabar con la cadena hispana en Estados Unidos.

“Es cierto, este hombre termina el show, viaja los viernes, llega tardísimo el viernes, está conmigo todo el sábado y se regresa el domingo, mi amor, tremenda maratón. Lo que hace el amor”, explicó la actriz.

La actriz colombiana presumió su romance con Frederik Oldenburg (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

LOS ROMÁNTICOS MENSAJES DE FREDERIK OLDENBURG Y CARMEN VILLALOBOS

No es la primera vez que la pareja presume su romance en redes sociales, pues tiempo atrás, la actriz colombiana compartió una imagen que no tardó en ser respondida por el presentador venezolano, iniciando un intercambio de emojis.

“Hoy oficialmente arranca mi 2023. ¡Después de unos días espectaculares, estoy lista para cumplir con todos los objetivos que me tracé para este año! Más feliz, radiante, afortunada, enamorada y fuerte empiezo mi año. Espero que ustedes también empiecen su año con toda la actitud”, fue el mensaje de la colombiana.

Ante esto, Frederik respondió con emojis de besos, corazones y pensamientos, algo que respondería Villalobos con los mismos símbolos, de los cuales aún no han revelado su significado.