En medio de la pandemia del coronavirus que ha forzado a la gente a permanecer en sus hogares, muchas celebridades han elegido el pasar sus días sin maquillarse. Las fotos de sus rostros sin cosméticos las hacen lucir muy distintas a lo que nos tienen acostumbrados, haciendo dudar a más de uno a primera vista si se tratan de la misma persona.

En un incidente similar, la joven multimillonaria Kylie Jenner fue captada sin maquillaje y luce irreconocible. A sus seguidores les tomó un tiempo para confirmar que en realidad la de la fotografía, que se volvió viral y desató toda clase de reacciones en Internet, se trataba de la hermana menor de Kim Kardashian. Incluso, el asunto se volvió tendencia en Google por su inusitada apariencia.

El portal especializado en espectáculos TMZ fotografió a Kylie Jenner mientras cargaba algo en la parte trasera de su auto. De acuerdo a los reportes, llevaba una bolsa de sal, papas avinagradas y agua embotellada al abandonar la residencia de su mejor amiga Anastasia ‘Stassie’, en Beverly Hills, California (Estados Unidos). La multimillonaria de 22 años lucía un atuendo sencillo: una sudadera, mallas y caminaba descalza mientras se dirigía a su lujoso vehículo.

Kylie Jenner ha mantenido un perfil bajo durante la cuarentena. Por ejemplo, la magnate de la industria de la belleza había revelado previamente que ella misma estaba cuidando de su cabellera y concentraba sus esfuerzos para mejorar la salud del mismo en este tiempo. A través de su cuenta de Instagram, compartió con sus seguidores una actualización sobre el crecimiento de su cabello.

La imagen de Kylie Jenner "al natural" desató toda clase de comentarios en redes sociales, ya que sus seguidores no estaban seguros si se trataba de ella a primera vista. (Foto: TMZ.com)

“Esta es la primera vez que he usado mi cabello natural”, dijo Kylie Jenner en una transmisión en vivo por Instagram . “Este es un buen momento para soltarse el cabello, dejar de hacerse la manicura ni ponerse pestañas”, agregó la también figura del reality ‘Keeping Up With The Kardashians’, que se transmite a través de la señal del canal E! Entertainment desde 2007.

Kylie Jenner fue fotografiada sin maquillaje y descalza buscando algo del asiento trasero de su auto estacionado en las afueras de la vivienda de su amiga Anastasia, en Beverly Hills. (Foto: TMZ.com)

Desde el mes pasado, Kylie Jenner resalta la palabra “self-quarantine” (autocuarentena, traducida al español) en sus publicaciones en redes sociales para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus al percatarse que miles de personas en Estados Unidos no siguen las indicaciones de las autoridades ni las recomendaciones de los profesionales de la salud.

Además, Kylie Jenner donó 1 millón de dólares para ayudar a proyectos de saneamiento para especialistas de atención médica durante la crisis de coronavirus , que hasta el momento ha cobrado la vida de más de 55 mil personas en Estados Unidos y 205 mil en todo el mundo.

