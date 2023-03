Hace algunas semanas, Danilo Carrera se convirtió en el centro de la polémica luego de anunciar sus planes de retirarse de las novelas y abandonar México para mudarse a Miami y así poder estar al lado de su madre Elsa Huerta, quien viene luchando contra una dura enfermedad.

Y es que la celeb de México ha conseguido ganarse un lugar en la televisión latinoamericana, protagonizando producciones como “Relaciones peligrosas”, “Vencer la Ausencia”, “Vencer el miedo” y “Quererlo todo”.

Debido a esta popularidad, la vida sentimental del actor ecuatoriano también ha llamado la atención de sus seguidores, principalmente debido a su relación con Michelle Renaud, quien sería su pareja por varios años y hasta llegarían a comprometerse.

Danilo Carrera fue novio de Michelle Renaud en 2021 (Foto: Michelle Renaud / Instagram)

LA MISTERIOSA NOVIA DE DANILO CARRERA

Recientemente, el actor conversó con Catalina Mora de “¡Siéntese quien pueda!” y se refirió a su participación en “Un amor invencible” de TelevisaUnivision, donde comparte protagónicos con Angelique Boyer, así como su actual relación, de la cual se ha especulado que es parte de la realeza.

“Es la primera vez que veo que mi relación no se va a acabar”, indicó el ecuatoriano en referencia a su relación con una misteriosa joven, la cual solo admitió que es parte de la realeza.

El actor se mostró muy enamorado, como nunca antes se le había notado, y no se midió en elogios a su nueva novia, destacando tanto sus atractivos físicos como sus aptitudes.

“Es superbuena deportista, superinteligente, habla cuatro idiomas”, comentó el galán, quien aseguró que van a “tener hijos altos y muy guapos”, pues la joven posee gran estatura.

Danilo Carrera protagoniza "El amor invencible" junto a Angelique Boyer (Foto: TelevisaUnivision)

EL ANILLO DE COMPROMISO DE DANILO CARRERA

En diciembre del año pasado, el actor compartió el impresionante anillo de compromiso con el cual anticipaba la boda con su novia y que causó sorpresa debido al valor que este tendría.

“Sí es (un anillo de compromiso), costó casi como la casa, pero no más que la casa que le regalé a mi mamá”, indicó entre risas.

Sobre los presuntos grados nobiliarios que tendría la misteriosa pareja, Danilo admitió que ella sí los posee, pero no reveló cuáles eran estos títulos o su identidad. “Tiene títulos y su familia tiene castillos”, comentó.

Pese a admitir esto, el actor aseguró que no le interesa esta característica o si busca se parte de la nobleza.

“Claro que no, yo soy normal. No creo que sus títulos se pasen. No es algo que me interesa”, señalo.