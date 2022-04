¿Qué pasó con Edén Muñoz? El cantante mexicano ha sido criticado duramente en redes sociales por una canción sobre Debanhi Escobar, la joven que estuvo desaparecida por 13 días y fue encontrada muerta en México. El feminicidio ha remecido el país y los artistas se han pronunciado por el tema. Entre ellos, está el exmiembro de “Calibre 50″, quien lanzó su tema “Te voy a encontrar”.

MÁS INFORMACIÓN: Todo sobre el caso de Debanhi Escobar

Lo sucedido con Escobar ha generado miles de comentarios no solo en dicho país, sino en toda la región hispanohablante. La víctima solo tenía 18 años, era estudiante de Derecho y su caso generó la indignación de una terrible realidad.

Su cuerpo fue encontrado en una cisterna cerca de un hotel en la carretera Monterrey-Nueva León, de acuerdo a los reportes de las autoridades mexicanas. Su familia fue la que cargó el peso de la búsqueda al insistir por más de diez días.

MÁS INFORMACIÓN: La canción de Calibre 50 que rechazaron Pepe Aguilar y Banda MS

Ahora, el hallazgo ha generado tristeza y consternación, y el mundo del espectáculo no ha quedado en silencio por el caso de Debanhi. Natalia Téllez, Claudia Álvarez, Rebecca Jones, entre otras figuras, se manifestaron en redes sociales. Edén Muñoz lo hice con música, pero no a todos les agradó el gesto.

Edén Muñoz en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Edén Muñoz / Instagram)

¿POR QUÉ CRITICARON A EDÉN MUÑOZ AL LANZAR SU TEMA SOBRE DEBANHI ESCOBAR?

El cantante Edén Muñoz sacó “Te voy a encontrar”, una canción sobre lo sucedido con Debanhi Escobar, haciendo referencia a la ola de feminicidios que se vive en México. El artista dijo que se sintió muy tocado por la muerte de la joven y por eso se expresó con la música.

“Me tiene demasiado sensible el caso de Debanhi Escobar y las miles de personas que sufren lo mismo. De la única manera en la que me puedo expresar y sacar todo esto que siento es con mi música y hoy dedico esta canción a todos aquellos que anhelan encontrar a sus seres queridos y también a todos aquellos que anhelan ser encontrados, con mucho amor y respeto”, escribió en su cuenta de Instagram.

La letra de la composición hace referencia a la estudiante de Derecho y a los casos de otras mujeres que desaparecieron y fueron encontradas muertas. “Cuánto silencio en la casa, sigo sin saber de ti. Nada es lo mismo mi vida, cómo me haces falta. Sigue tu olor en el aire, tus cosas intactas. Sigo mirando tus fotos y sigo también sin perder la esperanza”, dice parte de la letra.

Así como recibió mensajes de aprobación, también hubo muchos usuarios que lo calificaron de “oportunista” por lanzar una canción en un caso con gran repercusión mediática. “Si quería colgarse, al menos hubiera hecho la tarea de ver cuántas desaparecidas y a todas las hubiera puesto, con esto está al mismo nivel que la Moni Vidente, de mal gusto”, fue uno de los mensajes que aparecieron en la red.

Edén Muñoz cuando todavía formaba parte de "Calibre 50". (Foto: Calibre 50 / Facebook)

LETRA DE “TE VOY A ENCONTRAR” DE EDÉN MUÑOZ

Cuanto silencio en la casa

Sigo sin saber de ti

Nada es lo mismo, mi vida

Como me haces falta

Sigue tu olor en el aire

Tus cosas intactas

Sigo mirando tus fotos

Y sigo también sin perder la esperanza

Ha sido un infierno, este tiempo no sé

No me sabe vivir si tú no estás

No voy a rendirme te lo prometí

No pierdo la fe, quiero estar en paz

Te sigo buscando, no descansaré

Lo juro por ti, te voy a encontrar

Te extraño mi amor

Cuando volvamos a vernos los dos

Vamos a descansar

¿POR QUÉ LA FAMILIA DE CHALINO SÁNCHEZ SE HA MOLETADO CON CHALINO SÁNCHEZ?

Por otro lado, muchos han recordado lo que ha pasado con la esposa de Chalino Sánchez, Marisela Sánchez, y Edén Muñoz. La mujer concedió una entrevista en la que ha hablado sobre lo sucedido con la canción “Chalino” del ex “Calibre 50″ dedicada a “El rey del corrido”.

Según lo que ella afirma, la letra de la canción la convierte en dañina para parte de su familia, quienes tienen al cantante en lo más alto de sus recuerdos.

“Independientemente de mí, es un corrido que yo veo como dañino para la familia”, fueron algunas de sus palabras. “Ese corrido pasó la rayita del respeto, es algo que ha dañado a la familia. No sé qué tanta necesidad o de dónde sacó esa información este muchacho”, añadió.