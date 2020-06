“The King: Eternal Monarch” es un drama de fantasía histórico protagonizado por actores populares como Lee Min-ho (‘Boys Over Flowers’), Kim Go-eun (‘Tune in for Love’) y Woo Do-hwan ('Mad Dog '), convirtiendose por este motivo en una de las series más esperadas del 2020. El pasado 12 de junio del 2020 se estrenó el último capítulo del programa coreano, revelando el destino de todos sus participantes.

Y es que la misma no ha sido fácil de seguir. La serie comienza con Lee Gon (Lee Min-ho), un emperador moderno del Reino de Corea, que intenta cruzar una barrera mágica hacia una realidad alternativa, donde la República de Corea existe en lugar del Reino. En su camino, se encuentra con otras personas que también pueden hacer el mismo viaje, trasladándose a otros mundos para cambiar cosas en el tiempo.

Esta premisa que en un principio ya es conflictiva, se vuelve aún más compleja de entender por los matices de amor, traición de familia, asesinatos, doppelgangers de un universo paralelo y muchos otros elementos de la trama. Sin embargo, su último episodio 16 logra mostrar lo que pasa con todos estos personajes que habían estado en conflicto durante toda la primera temporada.

Si bien esto ha confundido a muchos, el último capítulo conecta a todos y brinda un final cerrado para la serie. ¿Podrá haber una segunda temporada? Los fans del drama coreano ya están buscando respuestas para ver si habrá un segundo gran problema en “The King: Eternal Monarch”, porque no se explica explícitamente que las aventuras de Lee Gon y Tae-eul han terminado.

¿HABRÁ UNA SEGUNDA TEMPORADA DE “THE KING: ETERNAL MONARCH”?

“The King: Eternal Monarch”: ¿habrá una segunda temporada de la serie? (Foto: SBS)

Como ya se mencionó anteriormente, “The King: Eternal Monarch” termina con una foto de Tae-eul y Lee Gon tomados de la mano. La escena se convierte al final del episodio en un par de manos mucho más viejas, lo que implica que envejecieron juntos atendiendo a sus trabajos de rutina durante la semana y los fines de semana viajando a través del tiempo y el espacio a diferentes mundos.

Sin embargo, podrían ser las manos de cualquier otra persona, algo que pocos fans consideran para poder ver nuevamente a los personajes principales en una nueva aventura. Además, no se sabe si continuarán haciendo lo mismo durante tantos años, por lo que podrían tener otro conflicto en sus años adultos que resolverían para nuevamente terminar juntos.

De momento, Netflix no ha renovado la serie para una segunda temporada, pero sus seguidores no pierden la esperanza. La compañía siempre ha esperado unas semanas antes de renovar una serie, todo en pos de analizar la críticas del público, los especialistas y ver qué tan rentable es producir una segunda parte considerando el enorme elenco que tiene “The King: Eternal Monarch”.

La temporada 1 tuvo un calendario de producción de ocho meses, así como un presupuesto de 30 mil millones de wones, que se traducen a $25 millones, lo que significa que si el programa se renueva para una segunda temporada, los fanáticos pueden esperar que sea lanzado a mediados de 2021 o incluso un poco más para el 2022, si es que la pandemia del coronavirus se complica en todo el mundo.

Cuando se trata de la historia, además de ver qué es lo que pasó con Tae-eul y Lee gon mientras envejecían juntos, no hay una dirección obvia en la que pueda entrar la temporada 2. La trama de la primera parte terminó bastante bien y pareció calmar a la gran mayoría de los fanáticos, algo bastante raro en estos días porque las series suelen apuntar a una continuidad y no un final cerrado.

Una posible historia para la temporada 2 nacería si Lee Lim no hubiera muerto realmente en Corea, entonces podría estar en busca de venganza contra el rey. Sin embargo, en la pantalla chica parecía una herida fatal que Lee Gon le infligió, y los libros de registro de Corea de 2021 informaron que su cuerpo fue descubierto, lo que sugiere que está muerto definitivamente y no podría regresar más adelante.

Alternativamente, ¿podría ser que la compañía cree un spin-off relacionado con la década de 1950? Sabemos que las personas fueron transportadas entre mundos cuando una anciana de Corea pregunta “¿Ganamos la guerra?” refiriéndose a La guerra de Corea. ¿Podría ser que el padre o el bisabuelo de Lee Gon también supieran sobre el poder de las flautas y lo usaran durante la guerra para rescatar a la gente de una Corea devastada por la guerra?

Existen muchas posibilidades para continuar la historia como series alternativas, una segunda temporada o incluso dejarla como está con un final cerrado. De cualquier manera, los fans deberán esperar a un anuncio oficial de Netflix sobre este tema para tomar la mejor decisión a futuro. Al fin y al cabo, la compañía de streaming hará lo que más le convenga en términos económicos y si los fans de la serie demuestran que será rentable una segunda parte, lo harán.

