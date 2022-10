La primera temporada de “El señor de los anillos: Los anillos de poder” se estrenó el 2 de septiembre de 2022 y después de ocho espectaculares capítulos, terminará el 14 de octubre del mismo año. Por eso, los fanáticos de la serie de Amazon Prime Video ya preguntan por una segunda entrega.

La precuela de la famosa historia de J. R. R. Tolkien tiene como protagonistas a Morfydd Clark, Robert Aramayo, Ismael Cruz Córdova, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson y Charles Edwards. Además, comienza en un tiempo relativamente pacífico y sigue a un grupo de personajes mientras enfrentan el resurgimiento del mal en la Tierra Media.

Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta el majestuoso bosque de Lindon, la imponente isla de Númenor y los rincones más lejanos del mapa, estos reinos y personajes darán lugar a legados que perdurarán en el tiempo. Entonces, ¿habrá segunda temporada de “El señor de los anillos: Los anillos de poder”?

“EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. Anteriormente, se anunció que, “The Lord of the Rings: The Rings of Power” contaría con cinco temporadas. Incluso, el guionista John D. Payne se atrevió a bromear en una entrevista con Empire con que ya se tiene escrito hasta el último capítulo.

Por lo pronto, Amazon Prime Video ordenó oficialmente una segunda entrega en noviembre de 2020. Al parecer, la nueva temporada también tendrá ocho capítulos, que ya están en proceso de producción.

Sin embargo, eso no significa que la segunda entrega de “El señor de los anillos: Los anillos de poder” se estrenará pronto. La primera tardó 18 meses en grabarse, en parte debido a la pandemia de coronavirus, pero también debido al extenso proceso de producción.

Cuando Variety le preguntó a Jennifer Salke, la directora de Amazon Studios, si los fanáticos podrían ver la temporada 2 en 2023, ella respondió: “Queremos el menor tiempo posible entre temporadas, pero queremos mantener el listón tan alto. Así que tomará lo que sea necesario. Pero ha habido cierta urgencia por moverse rápidamente, razón por la cual estos muchachos han estado escribiendo durante toda su pausa. Nos estamos moviendo rápido”.

En tanto, Patrick McKay, el productor ejecutivo de “The Rings of Power”, dijo a The Hollywood Reporter, que él y JD Payne esperan trabajar en la temporada 2 durante “un par de años más”. Aunque no es lo que los fans de la serie esperan, es comprensible considerando que quieren ser “más grandes y mejores” en “todos los niveles... en un orden de magnitud”.