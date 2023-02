Luego de la ruptura de Andrea Legarreta y Erik Rubín tras más de 20 años de casados, los rumores acerca de una infidelidad por parte del cantante mexicano comenzaron a viralizarse por todas las redes sociales. Si bien ambos fueron tajantes y anunciaron que estaban ya distanciados desde hace 5 meses, su inmediata separación aún no termina de convencer a propios y extraños dentro de la farándula mexicana.

Nadie creyó imaginar que el pasado 22 de febrero, los flamantes esposos Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciarían su separación vía Instagram, y aunque sus crisis matrimoniales siempre fueron muy mediáticas, siempre lograron reponerse del todo y salir airosos de tales problemas dentro de la relación.

Sin embargo, esta vez sería todo lo contrario, pues tanto Legarreta como Rubín puntualizaron que ya llevaban varios meses distanciados. Eso sí, ambos se desearon lo mejor y dejaron bien en claro que su rol como padres no iba a cambiar en lo más mínimo.

Erik Rubín y Andrea Legarreta tienen dos hijas en común (Foto: Erik Rubín / Instagram)

Pero como suele ser costumbre cada vez que una pareja famosa se separa, las especulaciones sobre la causa del adiós comenzaron a salir a flote. De hecho, fue el exintegrante de la banda Timbiriche quien fue señalado como el culpable debido a sus presuntos affaires con distintas personalidades en los últimos años.

¿Quieres conoce más sobre los presuntos actos de infidelidad de Erik Rubín? Pues, aquí en MAG te lo contamos.

¿ERIK RUBÍN ENGAÑÓ A ANDREA CON OTRA MUJER?

El supuesto affaire entre el cantante y una extraña mujer sucedió en junio del 2021, y cómo podemos apreciar, se observa a Erik en una fiesta entre amigos y una fémina de cabellera rubia y vestido celeste que lo acompaña con una copa en la mano.

Aunque jamás aceptó o hubo declaraciones por su parte, el rumor de infidelidad se acrecentó como espuma en su debido momento, pues recordemos que en ese entonces Legarreta se encontraba trabajando a cientos de kilómetros en Ciudad de México.

Erik Rubín estuvo acompañado de una mujer rubia durante una fiesta entre amigos (Foto: Reina Venenosa / Instagram)

En tal sentido, fueron las redes sociales quienes juzgaron al ahora exesposo de Andrea Legarreta, e indicaron que hubo cierta viveza por parte del músico a la hora de asistir a tal reunión amical sin su mujer, mientras otros internautas aseguraron que no había nada de malo divertirse solamente con sus amigos.

Tales especulaciones llegaron hasta los oídos de la conductora de “Hoy”, quien tomó con humor las especulaciones de infidelidad por parte del padre sus hijos, aseverando que no baila a lado de uno de sus compañeros del set debido a que será vinculada sentimentalmente con él.

OTRAS PRESUNTAS INFIDELIDADES DE ERIK RUBÍN

No obstante, también existió otro escándalo de por medio que encendió todas las alarmas entre ellos. Resulta que André Quijano y Melissa López, dos reconocidos artistas musicales del plano mexicano, también tuvieron cierto acercamiento con Erik durante los shows del 90′s Pop Tour.

Ambos fueron vistos muy de cerca durante los escenarios (Foto: JuangaJackson / Twitter)

Y es que los videos donde aparece Erik junto a Melissa y Apio Quijano comenzaron a ser reproducidos en redes sociales, pues se señala que fueron tales muestras de cariño lo que terminó por desgastar la relación de más de 2 décadas que existía entre el ex Timbiriche y la actriz de “La fuerza del destino”.

Rubín y López protagonizaron una escena muy romántica en los escenarios del 90's Pop Tour (Foto: Juan Gabriela / Twitter)

ANDREA LEGARRETA HABLÓ SOBRE LOS RUMORES DE INFIDELIDAD

Aunque las pruebas están a la luz de los ojos, y los rumores son cada vez más sonados, la propia Legarreta negó hace un tiempo que haya existido algún acto de infidelidad de por medio, razón por la que la conductora mexicana aseveró que entre Erik y Melissa haya pasado algo fuera de la relación de amistad.

La conductora de 51 no cree que su ahora exesposo le haya sido infiel (Foto: Andrea Legarreta / Facebook)

“Lo que quiero es no estar en especulaciones, yo tengo claro qué es, es absurdo, Melissa está perdidamente enamorada de su Poncho (Ex Mercurio) y Poncho de ella, y Erik y Melissa son grandes amigos, grandes, se quieren muchísimo. Entonces esas cosas que suceden en el escenario, estos momentos de coreografías, de cosas, por Dios, es como si yo me hubiera enojado con todos los que salían en la ‘orgía’ cuando él salía de ‘Judas’ (en Jesucristo Superestrella) y lo toqueteaban. Somos mucho más inteligentes que eso, no quieran ensuciar algo donde no”, indicó Andrea, según recogió el medio “Infobae”.