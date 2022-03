Pese a haberse estrenado hace más de dos meses, “All of Us Are Dead”, “Estamos muertos” en español, se mantiene como una de las series coreanas más sintonizadas de Netflix. La trama gira en torno a un grupo de estudiantes atrapados en la secundaria Hyosan, durante un apocalipsis zombie creado por un maestro.

El programa ha cautivado al público en gran parte por el carisma de sus personajes, quienes a lo largo de 12 episodios no solo han lidiado con el típico drama adolescente, sino también con los retos de un nuevo mundo en el que el gobierno los dio por muertos.

La protagonista femenina de esta historia es la joven actriz Park Ji Hoo, quien da vida a Nam On-jo, una noble y temerosa estudiante que es el interés amoroso no correspondido de Lee Cheong San. Si bien este personaje es uno de los preferidos por el público, eso no la ha librado de las críticas, incluso provenientes de ella misma.

Lee Cheong San y Nam On-jo en una escena de "Estamos muertos" (Foto: Netflix)

LO QUE NO LE GUSTO A PARK JI HOO DE SU PERSONAJE

En una entrevista reciente con Koreaboo, Park Ji Hoo reveló que hay algo de lo que se arrepiente en cuanto a su personaje, incluso si eso no estaba bajo su control. Al igual que el resto de sus compañeros, a la actriz le hubiera gustado que Nam On-jo se enfrente directamente con los zombis y no se la pase escapando o siendo protegida por otros.

“Pensé para mis adentros: ‘Desearía que On-jo hubiera sido más valiente porque habría podido luchar contra los zombis de frente’”, contó.

Lo cierto es que la actitud de la estudiante estaba definida por los guionistas, por lo que se veía tímida en ese aspecto; así mismo, al ser hija de un bombero, la joven pudo haber aprovechado los conocimientos heredados. Pero esto no debe ser definitivo, pues en la siguiente temporada podría mostrar una faceta más ruda.

La serie "Estamos muertos" fue una de las más vistas en la plataforma de Netflix (Foto: Film Monster Co / Kimjonghak Production Co)

¿POR QUÉ NAM ON-JO HA SIDO CRITICADA?

El disgusto de la actriz por algunas características de su personaje también lo comparten sus fans, quienes han reconocido en ella algunas acciones frustrantes y pasivas, a las que calificaron como “molestas”.

“Puedo entender por qué la gente se sentía así, aunque yo no lo vi así mientras filmaba [...] Sin embargo, fue cuando vi las escenas después de que se completó la filmación que pensé que otros podrían sentirse frustrados con eso”, compartió Ji-Hu en la entrevista.

Los espectadores también coinciden en que es un personaje demasiado emotivo, aunque esta sería completamente justificable si se tiene en cuenta el contexto en el que vive, viendo morir a sus amigos. “On-jo es una adolescente y es emocional, así que si pierde a sus amigos, puede tener ese tipo de reacción”, expresó la actriz.