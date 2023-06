La Kings League dejó de ser un simple torneo de fútbol para convertirse en todo un espectáculo mediático presidido por Ibai Llanos y Gerard Piqué. Y es que, tanto el streamer como el exjugador de fútbol han logrado posicionar esta competición como uno de los eventos más vistos en todo España. Eso sí, nadie esperaba que el exnovio de Shakira se anime a brindar algunos consejos de amor en plena transmisión al aire.

Desde que dejó de jugar fútbol de manera profesional, Gerard Piqué pasó de los titulares deportivos a los de la farándula en un abrir y cerar de ojos. Sea por sus puyas con Shakira o su relación con la joven Clara Chía Martí, el exdefensa del Barcelona sí que sabe aparecer en primera plana con cada gesto, palabra o frase que sale de su boca.

La vida de Piqué se tornó más mediática tras dejar el fútbol en octubre de 2022 (Foto: Gerard Piqué / Instagram)

Eso sí, el también ceo de Kosmos también quiere entrar en la onda juvenil de las redes sociales, por ello, no ha dejado de mandar indirectas hacia Shakira y hablar sobre su relación con Clara Chía Martí, su nueva novia 10 años menor que él.

En esa línea, el legendario 3 del Barcelona se animó a aconsejar a algunos de los internautas en caso tengan una primera cita y no sepan qué hacer con su pareja. ¿Estará siendo irónico o simplemente busca ayudar a los demás? Juzguen ustedes mismos.

LOS CONSEJOS DE GERARD PIQUÉ PARA UNA PRIMERA CITA

Todo se dio en medio de los rumores de una presunta relación entre un presidente y un jugador, pues todos apuntan a que Cristian Ubón, jugador del Ultimate Móstoles, se encuentra saliendo con Gemita, actual directiva de Porcinas y expareja del famoso youtuber The Grefg.

Si bien ninguno ha querido dar declaraciones al respecto, fue Piqué quien se animó a dar algunos consejos sobre la manera en que un hombre debe lidiar con la primera cita. “En la primera cita, obviamente, primero se sienta la señorita”, inició diciendo el exnovio de Shakira, ocasionando que Ibai Llanos salga despavorido de su asiento y juzgue, en modo de broma, lo dicho por Gerard.

Geri aconsejando sobre primeras citas 😂 pic.twitter.com/cKAwPwD0Ww — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 28, 2023

Poco o nada le importó a Piqué lo hecho por su compañero, quien siguió hablando sobre lo que un joven debe hacer en caso tenga una primera cita con una dama. “Segundo, siempre, la mujer mirando hacia el restaurante y el hombre mirando a la pared. Esto queda como un ‘gentleman’”, sostuvo el también empresario.

¿Habrá utilizado estos mismos pasos para conquistar a Shakira o Clara Chía Martí? Eso parece que nunca lo sabremos, aunque queda claro que tales consejillos no fueron del bien recibidos por los demás miembros de la Kings League, quienes no dudaron en demostrar su inconformidad en todo momento.

EL ENOJO DE LOS COMPAÑEROS DE GERARD PIQUÉ EN LA KINGS LEAGUE

Uno de los más contrariados por las palabras de Piqué fue el creador de contenido DjMariio, quien no dudó ni un segundo en pararse y ponerse contra la pared.

Por su parte, Spursito, otro miembro de la Kings League, reveló que lo que decía Piqué eran estereotipo y no se encontraba alineado con ello. “Esos son estereotipos, es que no me gusta. Yo me voy”, añadió en tono sarcástico.

Finalmente, Ibai agregó en tono sarcástico que no estaba siendo igualitario al momento de dar su consejo ante cámaras. “¿Cómo que la pared? Igualdad, Gerard, igualdad?”, finalizó.

Clara Chía fue acusada como la causante de la separación de Piqué y Shakira (Foto: Gerard Piqué / Instagram)

Al verse acorralado por todos los presentes, Piqué dejó bien en claro que es una persona fiel a sus convicciones al decir lo siguiente: “Me cago en los estereotipos, hay que ser elegante”. De esta manera,el exnovio de Shakira sigue y seguirá dando de que hablar en los próximos días.