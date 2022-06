Hace unas semanas, Gerard Piqué y Shakira sorprendían al mundo anunciando su separación tras 10 años de relación y dos pequeños hijos, por quienes solicitaron que se respete su decisión.

Aunque se han barajado varios motivos que habrían generado la ruptura, lo cierto es que hasta el momento ni la celeb colombiana ni el español han brindado detalles de su separación.

Precisamente, debido a esta es que una gran cantidad de teorías y comentarios han surgido en redes sociales, así como revelaciones de la vida de ambos personajes.

Gerard Piqué y Shakira fueron pareja por más de 10 años (Foto: Gerard Piqué / Instagram)

GERARD PIQUÉ ATACA A REPORTERO

Recientemente, Gerard Piqué fue víctima de la incesante búsqueda de nueva información de la pareja, luego de que un reportero de “El gordo y la flaca” de Telemundo lo “sacara de sus casillas”, arremetiendo contra este.

Todo habría ocurrido en Barcelona, ciudad donde reside el jugador, cuando Jordi Martin, corresponsal del magazine, persiguió al defensor preguntándole por su separación con Shakira.

Aunque inicialmente el futbolista no respondió y continuó con su camino, al terminar las escaleras le arrebató el celular al hombre de prensa y lo destruyó.

Según Jordi Martin, Piqué iba saliendo de casa de sus padres e iba acompañado de sus hijos Milan y Sasha con dirección al aeropuerto, pasándose varias señales en rojo, hasta que explotó contra él y lo atacó, además de insultarlo, aunque esto último lo editó porque los considera muy fuertes.

RAÚL DE MOLINA REACCIONA A AGRESIÓN DE PIQUÉ

El incidente no cayó nada bien en el conductor del programa, Raúl de Molina, quien criticó la actitud de Gerard Piqué y cuestionó por qué el futbolista era capaz de saltarse las señales de tránsito y atacar reporteros sin que sea sancionado.

“Lo que me parece raro es que Gerard Piqué se pueda saltar las luces de tráfico que están en rojo en la ciudad de Barcelona y que nadie le diga nada, que coja el teléfono, lo tire al suelo y no lo arresten por esto porque hay videos“, reclamó.

“Él no puede hacer cosas. Él no le puede quitar el teléfono y tirárselo al suelo porque esté de mal humor con una persona… No hay policía, pero está en el video. Lo pueden meter preso… Cada día me cae peor”, añadió, visiblemente molesto.