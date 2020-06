“Grey’s Anatomy” es una de las series más longevas de la televisión estadounidense con 15 años al aire, su historia y personajes la convirtieron en un fenómeno internacional que en cada temporada cautiva a millones de seguidores. El exitoso drama médico de ABC ha contado con decena de actores y muchos de ellos dejaron una gran huella en los espectadores.

Uno de los personajes que es muy recordado y con cariño es Loretta Devine, mejor conocida como Adele Webber, la primera esposa de Richard Webber. Ella estuvo presente en las primeras temporadas con apariciones esporádicas, pero importantes para la historia. La presencia de Adele servía para recordar que al doctor que había sido amante de Ellis Grey, la madre de la protagonista de la serie.

Con el tiempo, Loretta Devine se convirtió en uno de los personajes favoritos de los televidentes, y fue tanto su desempeño que en 2011 ganó un premio Emmy como Mejor Actriz Invitada. Sin embargo, al poco tiempo su personaje murió y ella fue despedida de la producción tras ocho años.

¿QUÉ PASÓ CON EL PERSONAJE DE LORETTA DEVINE?

El año pasado, Loretta Devine dio una entrevista al Entertainment Weekly y contó que después de Ganar el Emmy fue inmediatamente despedida. “Me ‘mataron’ con esa maldita enfermedad de Alzheimer”, añadió.

En medio de esa entrevista, la actriz dio a entender que su salida de Grey´s Anatomy fue por la actriz y directora Debbie Allen.

Recordemos que Allen intérprete a Catherine Avery, quien inicia un romance con Richard cuando Adele estaba internada por su enfermedad. Posteriormente se casan y sus apariciones se vuelven frecuentes en la serie. Además la actriz se convierte en una de las directoras frecuentes de los episodios.

Pero resulta que esa no fue la primera vez que Debbie reemplazaba a Loretta en un trabajo. “Cuando estaba haciendo (el musical) Dreamgirls (1981), Debbie Allen llegó, se apoderó de eso, y yo me tuve que ir”, rió. “Luego vino a Grey’s Anatomy, se apoderó de eso también y yo me tuve que ir, otra vez”, añadió.

“Luego yo estaba en The Client List y dijeron que Debbie Allen iba a dirigir y me asusté como nunca”, afirmó agregando que a pesar de esto, tiene cariño hacia ella.

“Debbie me ha dirigido en un millón de cosas. ¡Amo a Debbie Allen, pero la verdad es la verdad!”, finalizó.

