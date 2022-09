Después de la espantosa muerte de Ser Joffrey Lonmouth en el quinto episodio de “House of the Dragon”, Laenor Velaryon (Theo Nate) encontró consuelo en Ser Qarl Correy, quien aparece en ‘The Princess and the Queen’ (1x06) como el nuevo amante del esposo de Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy).

Por lo visto en el sexto capítulo de la serie de HBO Max, Laenor conoció a Qarl Correy en Driftmark. El caballero de su casa peleó en los Peldaños de Piedra, ¿eso significa que conoció a Daemon Targaryen (Matt Smith)?

Al final del sexto episodio de “House of the Dragon”, Rhaenyra se lleva a su familia a Dragonstone y le dice a Laenor que traiga a Qarl porque necesitarán “todas las espadas que puedan reunir”. Entonces, ¿por qué Correy es importante para la precuela de “Game of Thrones”?

Laenor junto a su nuevo amante Qarl en el sexto episodio de "House of the Dragon" (Foto: HBO Max)

¿POR QUÉ QARL CORREY ES IMPORTANTE PARA EL FUTURO DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

De acuerdo con “Fire & Blood”, Qarl Correy será muy importante para la historia de la serie de HBO Max, ya que su rol va más allá de ser simplemente el nuevo amante de Laenor Velaryon. Aunque su participación será breve cambiará el rumbo de las vidas de los personajes principales.

En el libro escrito por George R. R. Martin, poco después de abandonar Desembarco del Rey, Qarl Correy y Laenor Velaryon se enfrentan en una batalla a muerte. Aunque se desconoce la razón existen varias teorías al respecto. Según la primera, el hijo de Corlys estaba enamorado de otro hombre y Qarl estaba celoso.

Otra teoría indica que Daemon Targaryen contrató a Qarl para deshacerse de Laenor y tener el camino libre con Rhaenyra. En cualquier caso, la pelea termina con la muerte del jinete de dragones Laenor Velaryon y con la fuga de Correy.

Según Mushroom, Daemon Targaryen contrató al caballero de Driftmark para que asesinara a Laenor. No hay pruebas en contra del hermano del rey Viserys I, pero el resultado de ese enfrentamiento sin duda lo benefició, ya que tras la muerte de Laena, Daemon es libre de volver a casarse y siempre ha estado interesado en Rhaenyra.

La teoría también señala que Daemon le cortó la garganta de Qarl para evitar que se revelara la verdad, algo que para Screen Rant no tiene mucho sentido, ya que el jinete de Caraxes no tendría porqué temerle a las posibles acusaciones de Correy, sobre todo, considerando que Gerold Royce lo acusó públicamente de matar a Rhea Royce y no tuvo mayor relevancia.