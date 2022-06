¿Qué pasará en el final de “Inocentes”? La telenovela turca “Masumlar Apartmanı” se despide de la pantalla chica con más emociones. La serie, en sus dos últimos capítulos, estará protagonizada por Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Meve Dizdar, Aslıhan Gürbüz y Metin Coşkun. Conoce más de lo que se verá en el cierre de la exitosa producción televisiva, tras los cambios de Safiye en los recientes episodios.

La novela apareció por primera vez el 15 de setiembre de 2020 y se convirtió en una historia popular de inmediato por su original trama, la cual estuvo basada en la novela “The Inside of the Medallion” de la psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu.

La exploración de la salud mental, a través de los hermanos Derenoğlu, llamó la atención de la audiencia y sus capítulos se convertieron en los más vistos durante su emisión tanto en Turquía como en otras partes del mundo.

Después de la muerte de Inci (Farah Zeynep Abdullah), la novela llegó a una esperada decadencia en cuanto a rating y finalmente se decidió terminarla en la temporada 2, la cual se despide ahora de su emisión en España.

Safiye, Gülben y Han, vestidos de blanco, en una de las tomas finales de "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

5 COSAS IMPORTANTES QUE SE VERÁN EN EL FINAL DE “INOCENTES”

5. La muerte Hikmet

Safiye conseguirá reanimar a Hikmet, pero la salud del hombre no hará más que complicarse, y el diagnóstico de los doctores no será para nada favorable. Ellos le comunicarán a los Derenoğlu que el corazón de su padre podría fallar en cualquier momento, por lo que decidirán llevarlo a su casa. Ahí, el patriarca les aconsejará a cada uno de sus hijos y morirá rodeado de sus seres queridos.

Los hermanos junto a la cama de Hikmet, quien falleció tras un problema de salud (Foto: OGM Pictures)

4. Han y Ceylán se dan una nueva oportunidad

Días después, Han volverá a su rutina de enfrentarse a sus demonios, en especial al fantasma de su madre. Luchando contra esa presencia que no le deja en paz, Han irá en dirección hacia Ceylán y ambos acordarán en darse la última oportunidad de su vida como pareja, porque entienden que no pueden vivir separados.

Han, con una herida en la frente, en una escena de la telenovela turca (Foto: OGM Pictures)

3. Una esperada boda

De esta manera, pasará un año y la familia Derenoğlu habrá cambiado radicalmente. Safiye y Gülben, antes de esta transición del tiempo, habrán mejorado gracias al trabajo de la doctora Manolya, a quien le agradecen infinitamente. Mientras que Han y Celyán no solo se casarán sino que también esperarán un bebé.

Ceylán mostrando su anillo de compromiso (Foto: OGM Pictures)

2. Safiye y Gülben transforman sus vidas

Mientras que las hermanas de Han lograrán redireccionar sus caminos. Safiye transformó el cuarto de la basura en un taller de juguetes, junto a Anyl y Naci. La pareja de esposo, además, dormirán juntos en una cama nueva. En tanto, Gülben conseguirá el reconocimiento público al convertirse en una escritora. Su primer libro será sobre su vida.

Safiye, con blusa verde, en un encuentro con fanáticas por su libro (Foto: OGM Pictures)

1. Una emotiva reunión

De esta manera, los hermanos se reunirán para conmemorar a su padre Hikemt, a un año de su partido. Tomarán un refresco en la playa, después de brindar por el nuevo porvenir que han conseguido labrarse después de vadear tantos obstáculos y fantasmas del pasado. Los Derenoğlu compondrán, por fin, su felicidad a la medida de sus sueños.

Los protagonistas de "Inocentes" con ropas blancas en el final de la serie (Foto: OGM Pictures)

¿CÓMO VER LOS CAPÍTULOS FINALES DE “INOCENTES”?

La telenovela turca “Inocentes” se despide de su emisión en Antena 3 de España con dos capítulos que se presentan el lunes 27 y el martes 28 de junio, de acuerdo a la programación oficial. Además, todos sus episodios se podrán ver de manera online en ATRESplayer Premium.