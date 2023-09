El anime de la temporada 2 de “Jujutsu Kaisen” tiene todo listo para el estreno de su episodio 7 y aquí te contamos los detalles que debes saber para no perderte la emisión de la pelea entre Mechamaru y Mahito. La serie, disponible en Crunchyroll, ha retomado la proyección de sus episodios para mostrar el Arco de El Incidente de Shibuya.

Si todavía no has visto el manga, ten por seguro que las advertencias de los lectores del manga son ciertas: aquí el mangaka Gege Akutami no se guardó nada y la desolación será ineludible en más de un episodio.

Como mayor ejemplo está el capítulo 7 que se estrena esta semana. Kokichi Muta ha recuperado su cuerpo gracias a la Mutación inactiva de Mahito, luego de que hiciera un trato con los villanos y se convirtiera en el traidor que les daba información.

La batalla, por supuesto, se tornará extrema con el Mechamaru Absoluto y el poder mortal de Mahito. La mesa está servida y MAPPA sigue manteniendo la calidad de animación a la altura de las expectativas de este arco inolvidable.

¿CÓMO VER EL CAPÍTULO 7 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 2?

El capítulo 7 de la temporada 2 del anime de “Jujutsu Kaisen” se estrena en Crunchyroll el jueves 7 de setiembre, a nivel internacional. Si quieres ver el episodio simulcast, cuando se estrene en la plataforma de streaming, debes contar con una suscripción premium y luego dar click en este enlace

El Arco de El Incidente de Shibuya es la segunda parte de la temporada de “Jujutsu Kaisen” y está conformado por 18 capítulos. La entrega anterior, de cinco episodios, mostró el pasado de Satoru Gojo y Suguru Geto, cómo fue que su amistad se rompió y el segundo decidió convertirse en genocida.

Mechamaru Absoluto durante la temporada 2 de “Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

El anime de “Jujutsu Kaisen”, además, estrenó opening y ending para lo que sucederá en Shibuya. La canción inicial, interpretada por King Gnu, tiene como título “SPECIALZ” y trajo más de una referencia sobre los siguientes episodios, como Nobara tocándose un ojo.

Mientras que el ending se titula “More Than Words” y ha estado a cargo de la banda Hitsujibungaku, con un video que muestra a Itadori, Megumi y Nobara paseando en un día libre.

¿CUÁL ES EL HORARIO DEL EPISODIO 7 DE LA TEMPORADA 2 DE “JUJUTSU KAISEN”?

El capítulo 7 de la temporada 2 de “Jujutsu Kaisen” se estrena en Crunchyroll a partir de las 10 horas del Este. Conoce los horarios de acuerdo a diferentes países:

México: 11 a. m.

Estados Unidos (hora del Pacífico): 10 a. m.

Estados Unidos (hora Centro): 12 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 12 p. m.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 1 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: 2 p. m.

España: 8 p. m.

