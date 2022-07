Por varios años, Lucero y Manuel Mijares se posicionaron como la pareja más importante en México, llegando a celebrar su matrimonio con una ceremonia que fue transmitida en vivo para millones de espectadores en varios países de Latinoamérica.

Por aquel momento, la pareja de artista demostraba tener mucho carisma, interpretando canciones juntos y regalando tiernos momentos, como la llegada de sus hijos Lucerito y Jose Manuel.

Y es que, aunque en 2011 anunciaron su separación de mutuo acuerdo, las celebs de México han demostrado que se puede llevar un momento como este con tranquilidad, colaborando incluso en varios proyectos durante la pandemia de coronavirus.

En su época de casados, la pareja de cantantes tuvieron dos hijos. (Foto: Mijares).

LA “PELEA” DE MIJARES Y LUCERO

Recientemente, Manuel Mijares se presentó en el programa de YouTube “En la cama con…” de Alberto Peláez, donde reveló varias anécdotas y proyectos, incluyendo momentos con Lucero.

Fue mientras platicaba de su luna de miel que el intérprete de “Si me tenías” contó la peculiar “pelea” que tuvo con quien entonces era su esposa por un problema de cama surgido por las almohadas.

“Lo que pasa es que yo duermo con muchas almohadas. Me acuerdo perfecto en la luna de miel con Lucerito, que me la armó. Fuimos en un barco a Bali y toda esa parte de allá, y a la hora de dormir, siempre me pongo una almohada aquí (entre las piernas) para sentir que estoy como… y si me volteo para acá, me la jalo pa’ acá”, contó.

La cantidad de almohadas que tenía Mijares incomodó a Lucero, quien comentó que el artista “parecía la Muralla China” debido a la gran cantidad de almohadas con las que se cubría.

“Es que el chiste es estar cómodo, haz un esfuercito y brinca la almohada, que se note que hay interés”, indicó entre risas el cantante de 64 años.