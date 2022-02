¿Qué pasó en el capítulo 5 de “Pasión de gavilanes” 2? Durante su primera semana de estreno la telenovela que es transmitida por Telemundo ha logrado ubicarse como una de las producciones más vistas por el público que sigue este drama colombiano desde su primera entrega en el 2003.

Con la participación de los actores Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, la telenovela “Pasión de gavilanes” 2 fue estrenada el 14 de febrero para alegría de los miles de fanáticos que esperaban su emisión.

Las emociones continuarán en esta telenovela luego que en el capítulo 3, Óscar Reyes y Jimena Elizondo llegaran a la hacienda para ayudar en las investigaciones que se les está haciendo a León y Erick por el asesinato de Genaro Carreño. Pero se llega a descubrir que los tres guardaban un gran secreto y que el segundo de los hermanos Reyes tuvo que pagar mucho dinero para que no saliera a la luz.

Juan David lleva a los mellizos a pedir perdón a Rosario Montes por lo que ocurrió enla hacienda (Foto: Telemundo)

Posteriormente, en el capítulo 4 de Juan David intercede por sus hermanos en la casa de Rosario quien accede a que León y Erick le pidan perdón por lo ocurrido en la hacienda. Pero luego de un tiempo la mujer logra aceptar las disculpas con la condición de que Juan David sea quien la atienda cuando vaya a comprar un caballo. Evidentemente, es solo un pretexto para estar cerca del joven.

Por otro lado, los mellizos se libraron de una nueva denuncia gracias a su hermano mayor; sin embargo, León y Erick se dan cuenta que entre Juan David y la cantante ocurre algo. Y, de hecho, el mayor de los hermanos parece estar un poco interesado en ella, pues cuando habla de la mujer parece volar por las nubes.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 5 DE “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

En el capítulo 5 se verá a Jimena Elizondo quien duda del amor de Óscar y le pregunta ¿dónde estaba?. El Reyes le pide a la mujer no reclamarle, pese a que no le comenta nada a ella. Es así que le dice que estaba conversando con el abogado de los mellizos con la finalidad de preparase al momento que lo llamen de declarar.

Óscar se sorprenderá cuando Jimena le dice que en el establo acataron a una mujer y se tuvo que intervenir para evitar una denuncia, el nombre de la agredida fue Rosario Montes. “¿Tu debes saber todo esto?”, le dice Jimena.

La historia de Óscar Reyes y Jimena Elizondo es una de las más llamativas en "Pasión de gavilanes" 2 (Foto: Paola Rey / Juan Alfonso Baptista / Instagram)

La Elizondo le reprocha a Óscar que ya no se comporta como antes y quiere buscar “otras cosas”. “Yo te amo, Óscar Reyes, pero si no me necesitas, ve y busca lo que más te convenga”, dice Jimena.

Luego de eso, Óscar recuerda cuando estaba junto a su amante a quien le confiesa que es un hombre casado, pero eso al parecer no le importa a la mujer. Jimena Elizondo no cree en la versión de Óscar quien le dice que desea quedarse con ella para siempre.

ÓSCAR REYES INTERFIERE EN LA INVESTIGACIÓN

Durante el interrogatorio un efectivo indica que Óscar Reyes viene interfiriendo en las indagaciones del caso, pero el Reyes se defiende diciendo que no tiene nada de malo investigar por su cuenta y así ayudar a sus sobrinos. Sin embargo, le recuerdan que ese trabajo le compete a las autoridades del caso y no debe interrumpir durante el proceso. El abogado de los sobrinos de los Reyes dice que no ha existido ninguna interferencia en el caso.

Mientras que Felix Carreño confirma que Óscar Reyes estuvo interrogándolo y buscando información sobre su hermana Adela Carreño y fue a su casa. El comisario le exige a Óscar que no se acerque a la casa o negocio de Felix Carreño y le interponen una medida de alejamiento.

Está casado con Jimena, a quien cela mucho. No tiene hijos y ve en sus sobrinos, Erick y León, a sus herederos. (Foto: Telemundo)

JUAN LE RECLAMA A ÓSCAR

Juan le pide a Óscar darse cuenta que se ha excedido en las investigaciones. En ese sentido, le recomienda que se dedique a su mujer y a sus negocios. “Deja de estar metiendo las narices donde nadie te llama”, le dice Juan.

Óscar Reyes también le pide a sus sobrinos que le cuenten qué ocurrió con Rosario Montes; sin embargo, los jóvenes le dicen que luego le contarán todo.

EL “BAR ALCALÁ”

Luego de comentar sobre la gran fortuna que tiene Rosario Montes, la abuela de los mellizos Reyes les informa a ellos y a Juan que la mujer logro tener bastante dinero luego de casarse con un hombre poderoso económicamente. También les explica que Rosario Montes colocará un bar nocturno en la localidad donde ellos viven. Este lugar llevará por nombre el “Bar Alcalá”.

Norma y Juan no pueden más con su hijos mellizos. Erick y León volvieron a meterse en problemas tras agredir a Rosario Montes. Esto hará que sus padres se peleen (Foto: Telemundo)

ROSARIO MONTES EN BUSCA DE JUAN REYES

Rosario Montes realiza las coordinaciones con Panchita para que todo salga bien respecto a su nuevo negocio. Por otro lado, la mujer habla con Gunter y le confiesa que si Juan Reyes no la busca, sería ella misma quien iría a verlo a la hacienda. Pero es a Panchita a quien le confiesa que buscará a Juan a como de lugar.

Rumbo a la hacienda el carro de Rosario se descompone en medio del camino y ella no sabe qué hacer. Es allí cuando recibe la llamada de Gunter quien se ofrece a ayudarla en todo lo que se le ofrezca pero ella lo rechaza. Para suerte de la mujer se cruza en su camino quien se ofrece a ayudarla. Montes no desaprovecha la oportunidad y acepta la preposición, pero el joven tiene otros planes en mente.