Ya no falta casi nada para el estreno de “Pesadilla en el paraíso”, donde 16 concursantes dejarán de lado las comodidades a las que están acostumbrados para convivir por varias semanas en un entorno rural: sin luz ni agua y rodeado de animales.

Si bien, ya se conoce la lista de granjeros, cómo y a qué hora ver el reality de Telecinco, te contamos más detalles de los personajes que veremos a través de las pantallas. En esta oportunidad no centraremos en sus edades.

Los 16 participantes de "Pesadilla en el paraíso" que se convierten en granjeros por unas semanas (Foto: Mediaset)

1. PIPI ESTRADA

Pipi Estrada fue el primer participante en ser anunciado como parte de “Pesadilla en el paraíso”. “De DJ a granjero. He trabajado con los grandes de la tele y la radio”, fue la breve presentación que se le dio.

Cumpleaños: 12 de marzo

12 de marzo Año de nacimiento: 1957

1957 Edad: 65 años

Para conocer más sobre este polémico personaje que estuvo en radio y televisión, solamente HAZ CLIC AQUÍ.

Pipi Estrada es granjero del reality de Telecinco (Foto: Pesadilla en el paraíso / Instagram)

2. OMAR SÁNCHEZ

Omar Sánchez fue el segundo concursante confirmado en el programa de competencia extrema. “Ganas, ilusión y agradecido por contar conmigo en esta nueva experiencia. Iremos a por todas y sobre todo daré la mejor versión de mí y de mi corazón”, escribió en redes sociales.

Cumpleaños: 11 de julio

11 de julio Año de nacimiento: 1992

1992 Edad: 30 años

Si deseas saber más sobre la expareja de Anabel Pantoja, INGRESA AQUÍ.

Omar Sánchez es granjero del reality de Telecinco (Foto: Pesadilla en el paraíso / Instagram)

3. GLORIA CAMILA

Gloria Camila Ortega se mostró feliz de pertenecer al programa. “¡Qué ganas! Gracias a los que me apoyáis y a los que no también”, escribió en su cuenta oficial de Instagram tras ser anunciada.

Cumpleaños: 21 de febrero

21 de febrero Año de nacimiento: 1996

1996 Edad: 26 años

Para conocer más sobre la hija adoptiva de la cantante Rocío Jurado y el torero José Ortega Cano, simplemente HAZ CLIC AQUÍ.

Gloria Camila es granjera del reality de Telecinco (Foto: Pesadilla en el paraíso / Instagram)

4. MÓNICA HOYOS

Mónica Hoyos forma parte de “Pesadilla en el paraíso”. “Explosiva por dentro, explosiva por fuera. Sé de buena tinta que va a dar muchísimo juego”, así fue presentada.

Cumpleaños: 15 de enero

15 de enero Año de nacimiento: 1977

1977 Edad: 45 años

Si deseas conocer más sobre la presentadora de televisión, modelo y actriz peruana, actualmente afincada en España. INGRESA AQUÍ.

Mónica Hoyos es granjera del reality de Telecinco (Foto: Pesadilla en el paraíso / Instagram)

5. VÍCTOR JANEIRO

Víctor Janeiro es uno de los 16 granjeros que forman parte del reality, que llega a través de Telecinco.

Cumpleaños: 5 de abril

5 de abril Año de nacimiento: 1979

1979 Edad: 43 años

Para conocer más el integrante de una de las familias más conocidas en la televisión española, solamente HAZ CLIC AQUÍ.

Víctor Janeiro es granjero del reality de Telecinco (Foto: Pesadilla en el paraíso / Instagram)

6. ALYSON ECKMANN

Alyson Eckmann se mostró emocionada de ser anunciada como una de las integrantes del programa. En sus redes sociales escribió: “Flipo un poquito bastante, pero bueno os veo en nada JAJAJAJAJ. ¡Qué ganas de verte, España!”.

Cumpleaños: 8 de noviembre

8 de noviembre Año de nacimiento: 1990

1990 Edad: 31 años

Si deseas saber más sobre la competidora que ya ganó un reality, INGRESA AQUÍ.

Alysonn Eckmann es granjera del reality de Telecinco (Foto: Pesadilla en el paraíso / Instagram)

7. JUAN ALFONSO MILÁN

Juan Alfonso Milán, el modelo que ha destacado en las pasarelas del mundo, se convierte en granjero de “Pesadilla en el paraíso”.

Año de nacimiento: 1991

1991 Edad: 31 años

Para conocer más sobre el nieto de Alfonso XIII y de Juana Alfonsa Milán y Quiñones de León, la hija del rey de borbón, simplemente HAZ CLIC AQUÍ.

Juan Alfonso Milán es granjero del reality de Telecinco (Foto: Pesadilla en el paraíso / Instagram)

8. MARCO FERRI

Marco Ferri es conocido en España debido a su amplia trayectoria en programas de televisión de este tipo, por lo que no será nada nuevo para él entrar a una convivencia con demás famosos.

Cumpleaños: 28 de abril

28 de abril Año de nacimiento: 1988

1988 Edad: 34 años

Si deseas saber más detalles sobre el modelo italiano, quien tiene experiencia en realitys, simplemente INGRESA AQUÍ.

Marco Ferri es granjero del reality de Telecinco (Foto: Pesadilla en el paraíso / Instagram)

9. DANIELA REQUENA

Daniela Requena es una reconocida periodista e influencer que también ha incursionado en la política, por lo que ya ha causado mucha curiosidad su incorporación al espectáculo televisivo.

Cumpleaños: 26 de noviembre

26 de noviembre Año de nacimiento: 1991

1991 Edad: 30 años

Conoce más de este personaje que saltó a la fama por documentar su proceso de transición como mujer trans, bajo el nombre de ‘Daniela sirena’. Simplemente HAZ CLIC AQUÍ.

Daniela Requena es granjera del reality de Telecinco (Foto: Pesadilla en el paraíso / Instagram)

10. PATRICIA STEISY

Patricia Steisy es otra de las granjeras de “Pesadilla en el paraíso”. “Me encanta y estoy deseando ir, ya me conocéis no he cambiado mucho, bueno sí, soy más libre y más salvaje, y cada día que pasa tengo más ‘poca vergüenza’ que nunca”, fue parte de lo que escribió en sus redes sociales.

Cumpleaños: 22 de septiembre

22 de septiembre Año de nacimiento: 1991

1991 Edad: 30 años

Para saber más sobre esta mujer que tiene carácter fuerte y se caracteriza por ser muy atrevida, INGRESA AQUÍ.

Patricia Steisy es granjera del reality de Telecinco (Foto: Pesadilla en el paraíso / Instagram)

11. MARINA RUIZ

Marina Ruiz es otra de las participantes que competirá bajo condiciones extrema en el reality de Telecinco. “Estoy súper ilusionada con esta nueva aventura, así que ‘Pesadilla en el paraíso’ allá vamos. Gracias por esta oportunidad”, escribió.

Cumpleaños: 19 de mayo

19 de mayo Año de nacimiento: 1994

1994 Edad: 28 años

Si deseas conocer más sobre esta influencer muy controvertida, que tiene miles de seguidores, solamente HAZ CLIC AQUÍ.

Marina Ruiz es granjera del reality de Telecinco (Foto: Pesadilla en el paraíso / Instagram)

12. DANI GARCÍA

Dani García Primo usó su cuenta de Instagram para agradecer su presencia en el reality: “Aquí tu granjero de confianza. Con la mochila cargada de ilusión. Soy un afortunado”.

Año de nacimiento: 1999

1999 Edad: 23 años

Para saber más sobre este personaje, que no es ajeno al mundo del entretenimiento, INGRESA AQUÍ.

Dani García Primo es granjero del reality de Telecinco (Foto: Pesadilla en el paraíso / Instagram)

13. NADIA JÉMEZ

Nadia Jémez es la hija de Paco Jémez, exfutbolista y entrenador de clubes como el Granada CF, el Rayo Vallecano o el Cruz Azul mexicano. Ella forma parte de “Pesadilla en el paraíso”.

Cumpleaños: 16 de octubre

16 de octubre Año de nacimiento: 1999

1999 Edad: 22 años

Conoce más sobre este personaje ligado a las redes sociales, donde tiene miles de seguidores, INGRESANDO AQUÍ.

Nadia Jémez es granjera del reality de Telecinco (Foto: Pesadilla en el paraíso / Instagram)

14. ISRAEL ARROYO

Israel Arroyo se convierte en granjero de “Pesadilla en el paraíso”. Aunque para muchos es un rostro desconocido, algunas celebridades saben perfectamente quién es, toda vez que recurren a él con el fin de pedirle algún consejo, ya que es conocido como el ‘Vidente de los famosos’.

Edad: 46 años

Si deseas saber más sobre este personaje que asegura llegará a la final, de acuerdo con un ritual que hizo durante su presentación, HAZ CLIC AQUÍ.

Israel Arroyo es granjero del reality de Telecinco (Foto: Pesadilla en el paraíso / Instagram)

15. XAVIER FONT

Xavier Font, el fundador e integrante de Locomía, la banda de electro-pop español que se convirtió en todo un fenómeno en la década de los 80 y 90 no solo en su país de origen sino en Latinoamérica, también integra el reality de Telecinco

Cumpleaños: 20 de agosto

20 de agosto Año de nacimiento: 1963

1963 Edad: 59 años

Para conocer más sobre el ingreso del artista español, solamente HAZ CLIC AQUÍ.

Xavier Font es granjero del reality de Telecinco (Foto: Pesadilla en el paraíso / Instagram)

16. LUCÍA DOMINGUÍN

Lucía Dominguín es otra de las competidoras del programa. Ella es la hermana de Miguel Bosé y según su perfil de Instagram, se describe como una emprendedora

Cumpleaños: 19 de agosto

19 de agosto Año de nacimiento: 1957

1957 Edad: 65 años

Si deseas saber más sobre ella, simplemente HAZ CLIC AQUÍ.