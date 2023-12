Una interesante película de intercambio de cuerpos ha llegado a Netflix. Tras el éxito de títulos como “Un viernes de locos” (”Freaky Friday”) o “Si tuviera 30″ (“13 Going On 30″), la plataforma de streaming ha apostado por un proyecto original que se presenta como la alternativa perfecta para ver durante las fiestas navideñas. ¿Quieres saber más sobre el film? Presta atención a las siguientes líneas.

“Family Switch” (en español: “Familia revuelta”) es una película familiar del director McG, también realizador de títulos como “Rim of the World” (2019), “The Babysitter” (2017) y “Three Days to Kill” (2014).

La producción se basa en el libro “Bedtime for Mommy” de la autora Amy Krouse Rosenthal y tiene un guion a cargo de Adam Sztykiel y Victoria Strouse.

Además, “Family Switch” está protagonizada por estrellas de la talla de Jennifer Garner, Ed Helms, Emma Myers, Brady Noon y Matthias Schweighöfer, por lo que la calidad actoral está garantizada.

Vale precisar que la cinta llegó a Netflix el pasado jueves 30 de noviembre del 2023 y, desde entonces, lidera el Top 10 de la plataforma de streaming: según datos de FlixPatrol, el proyecto es el número 1 en países como México y Estados Unidos.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “FAMILY SWITCH”?

La película “Family Switch” narra la historia de una típica familia estadounidense, conformada por dos padres, tres hijos y una mascota. En la historia, los adultos se esfuerzan por mantenerse unidos a sus distantes hijos adolescentes... pero ocurre algo extraordinario poco antes de Navidad.

Resulta que los Walker tienen un encuentro fortuito que hace que todos despierten con los cuerpos intercambiados en el día más importante de sus vidas.

En estas circunstancias, ¿ellos podrán conseguir un ascenso, una entrevista universitaria, un contrato discográfico y una prueba de fútbol? ¡Todo queda en manos del destino!

MIRA EL TRÁILER DE “FAMILY SWITCH”

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “FAMILY SWITCH”?

Como mencioné previamente, “Family Switch” está disponible a nivel internacional en Netflix. Por ello, para disfrutarla, solo necesitas una suscripción activa al servicio de streaming.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “FAMILY SWITCH”

Estos son los intérpretes del elenco de “Family Switch”:

Jennifer Garner como Jess

Ed Helms como Bill

Emma Myers como CC

Brady Noon como Wyatt

Rita Moreno como Angelica

Matthias Schweighöfer como Rolf

Vanessa Carrasco como Ariana

Cyrus Arnold como Hunter Drew

Ilia Isorelýs Paulino como Kara y otras estrellas

Todos los integrantes del elenco principal de "Family Switch" aparecen en el póster oficial de la película (Foto: Netflix)

