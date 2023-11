Si eres un apasionado de la realeza, seguramente has seguido de cerca los eventos que han marcado la historia de la familia real británica, desde la emotiva boda de William y Kate hasta el notable distanciamiento del príncipe Harry de su familia. Sin embargo, si aún no te has sumergido en la intrigante trama de la icónica serie de Netflix, que explora décadas atrás en la historia real, ha llegado el momento de hacerlo.

Creada por Peter Morgan y producida por Netflix, “The Crown” es una obra maestra de seis temporadas que abarca múltiples años de la vida de la Reina Isabel II.

La primera temporada se estrenó el 4 de noviembre de 2016, y desde entonces ha cosechado elogios y reconocimientos.

Esta serie ha sido aclamada con veintiún premios Primetime Emmy durante sus primeras cuatro temporadas, incluyendo el prestigioso galardón a la Mejor Serie Dramática por la cuarta temporada.

Además, ha obtenido dos veces el Premio Globo de Oro a la Mejor Serie de Televisión - Drama en las ceremonias 74 y 78, con victorias adicionales en actuación para Claire Foy, Olivia Colman, Emma Corrin, Josh O’Connor y Gillian Anderson.

Gillian Anderson interpretó a Margaret Thatcher en la temporada 4 de “The Crown” (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “THE CROWN”?

“The Crown” es una cautivadora serie de drama histórico que se sumerge en el fascinante reinado de Isabel II, la monarca que lideró el Reino Unido y otros reinos de la Commonwealth desde 1952 hasta 2022.

A lo largo de las primeras temporadas, la trama se centra en la vida personal de la Reina Isabel II de Inglaterra, ofreciendo una perspectiva única de la historia mundial que ha transcurrido durante su extenso reinado.

A medida que la serie avanza, se adentra en la complejidad de otros miembros destacados de la familia real, desde las infidelidades del Príncipe Philip hasta el amor imposible de la princesa Margaret. La conexión entre Charles y Camila Parker Bowles también se explora a fondo, incluso a pesar de su matrimonio con Diana. “The Crown” ofrece un retrato íntimo y revelador de los entresijos de la realeza británica a lo largo de las décadas.

MIRA EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 1 DE “THE CROWN”

¿CÓMO VER “THE CROWN”?

Para disfrutar de la fascinante historia de “The Crown”, solo necesitas tener una suscripción a Netflix, ya que la serie se encuentra disponible en su catálogo.

Las seis temporadas, con la excepción de los últimos episodios, están al alcance de tus manos para sumergirte en la intrigante narrativa que ofrece esta producción destacada de la plataforma de streaming.

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE CROWN”

Claire Foy como la reina Isabel (Temporada 1-2)

Olivia Colman como la reina Isabel (Temporada 3-4)

Imelda Staunton como la reina Isabel (Temporada 5-6)

Matt Smith como el príncipe Felipe (Temporada 1-2)