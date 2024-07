El final de la temporada 1 de “Star Wars: The Acolyte” ha sido emocionante por algunos detalles ajenos a la historia principal, la cual ya era más que predecible. No significa que la serie de Disney Plus no tenga una trama atractiva, sino que no han sabido desarrollarla bien, empezando desde los diálogos hasta el manejo de la intriga. En material bruto, es una historia muy llamativa pero mal ejecutada. La aparición de dos personajes claves en la franquicia salvaron, en cierta parte, el episodio 8, y abrieron la posibilidad de una temporada 2, si es que a Disney no le importa que sea el programa menos visto de sus anteriores entregas.

Las respuestas sobre el origen de Osha y Mae ya estaban más que dichas antes del desenlace de la primera temporada. No son hermanas, sino que eran parte de una misma conciencia.

La Madre Aniseya las creó con la Fuerza, en una coincidencia entre la fluctuación de su planeta y la habilidad de la bruja. Sí, un caso similar al de Anakin Skywalker. Esto crea un camino para desarrollar en una secuela, en especial por el cameo de un personaje oscuro.

Antes de que te cuente más del final de “Star Wars: The Acolyte”, te dejo el tráiler oficial de la serie de Disney Plus, una curiosa forma de abordar la historia de los Sith y que puede ser una oportunidad recuperada en una temporada 2.

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE “STAR WARS: THE ACOLYTE”?

Osha descubre que Sol fue, en realidad, quien mató a su Madre Aniseya en el pasado, y no Mae, como le hicieron creer los Jedi. El maestro Jedi atravesó a la bruja con su sable, antes de que se desmaterializara junto a Mae, quien presenció el asesinato.

La protagonista de “Star Wars: The Acolyte” escuchó la aceptación del crimen desde la propia boca de Sol, quien estaba peleando con Qimir en Brendok. Mae había intentado, anteriormente y sin éxito, que Osha entendiera que los jedi le habían mentido.

Sin embargo, no fue hasta que, en el mismo lugar donde murió su madre, Osha escuchó a Sol y, tras tomar el sable de luz de su antiguo maestro, lo asesinó usando la fuerza, dejándose llevar por su ira.

Mae asesina a su antiguo maestro, Sol, usando la fuerza en “Star Wars. The Acolyte”. ¿No se parece a Darth Vader? (Foto: Disney Plus)

Ese fue el paso de Osha al lado oscuro y el motivo por el que, después de escapar, aceptara entrenar con Qimir. Mostrar el sable azul pintándose de rojo fue un detalle preciso para mostrar el odio de la protagonista.

Mae, por su parte, decide separase de Osha y Quimir, quien le borra la memoria para que solo recordara el incendio que provocó en Brendok cuando era una niña. De esta forma, no podrán localizar fácilmente a Osha.

Se despidieron y recitaron la letra que ahonda en el significado de que son la misma persona. Mae es capturada por los jedi. La maestra Venestra, quien reconoce la presencia de Qimir en Brendok, porque era un alumno suyo que se pasó al lado oscuro, le dice a Mae que Sol se había equivocado y tomó las peores decisiones.

Por eso, para ocultar el fracaso del jedi y de la lógica del ser iluminado, puro, perfecto, lo coloca como el villano, una anomalía dentro de los maestros, aprovechándose de su muerte. Toda la culpa cae sobre Sol y así el Consejo Jedi se protege sin resolver el verdadero problema: los Sith.

Osha con el sable del maestro Sol tornándose color rojo Sith en la serie “Star Wars. The Acolyte” (Foto: Disney Plus)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “STAR WARS: THE ACOLYTE”?

Con Osha entrenando con Qimir y Mae en posición de los Jedi, el final de “The Acolyte” sugiere que todavía hay material para una temporada 2 en Disney Plus. Falta saber el pasado de Qimir y por qué se pasó al lado oscuro, por ejemplo.

La aparición del Maestro Yoda en el cierre del episodio 8 también es un indicador de que la siguiente entrega podría ser muchísimo mejor que esta. Porque se podrá desarrollar más sobre cómo Yoda y el Consejo Jedi afrontó la verdad de la presencia de los Sith.

El Maestro Yoda aparece en el final del episodio 8 de "The Acolyte" (Foto: Disney Plus)

De igual forma, en la mitad del capítulo, se hizo un cameo muy rápido de Darth Plagueis, el icónico maestro de Palpatine, el Sith que podía crear vida a través de la fuerza, como contó el villano en las películas de “Star Wars”. Que nos presentaran a Osha y Mae como un precedente de Anakin no es ninguna casualidad.

Se puede inferir que Darth Plagueis es, en realidad, el maestro de Qimir y que está recolectando más información para tener las condiciones necesarias para crear la forma de vida única y pura desde las midiclorias: Anakin Skywalker o Darth Vader. ¿Esto podría ir contra la idea de que la Fuerza creó a Anakin para asegurar el equilibrio en el universo?

Darth Plagueis hace su primera aparición en la serie “Star Wars. The Acolyte” (Foto: Disney Plus)

Pero esto es, hasta el momento, es solo una teoría que podría confirmarse en una temporada 2, si llega a hacerse realidad. “The Acolyte” podría convertirse en la serie esperada sobre los Sith.

¿CÓMO VER “STAR WARS: THE ACOLYTE”?

Los ocho episodios de “Star Wars: The Acolyte” se encuentran disponibles en el catálogo de Disney Plus. Para ver la temporada 1 completa, de manera online, debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.