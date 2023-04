Luego del fallecimiento de su hijo Julián Figueroa el pasado 9 de abril en Ciudad de México, la actriz Maribel Guardia decidió comunicar a los medios el profundo dolor que viene atravesando su familia por el lamentable deceso del cantante de 28 años de edad. Sin embargo, este no sería el único percance familiar con el que viene lidiando la protagonista de “Pedro Navaja” durante estos últimos días.

No hay duda alguna de que el presente 2023 es el año más difícil en la vida de Maribel Guardia. Y es que, además de la muerte de su hijo Julián Figueroa por un fulminante paro cardiaco, la actriz costarricense atraviesa otro momento crucial en su vida familiar. Resulta que Vilma Chacón, su amada hermana - mamá, padece una mortal enfermedad en su organismo que pondría en riesgo su vida.

La actriz junto a Vilma Chacón (Foto: Maribel Guardia / Instagram)

Aunque Chacón no es igual de conocida en los medios que la actriz, se sabe que ambas hermanas han mantenido una relación cordial y cercana, en especial, si tenemos en cuenta que Vilma crio a Maribel desde pequeña luego del fallecimiento de su madre hace más de 50 años.

¿QUIÉN ES VILMA CHACÓN, HERMANA MAYOR DE MARIBEL GUARDIA?

Si bien ambas son hermanas, vale decir que Vilma aventaja a Maribel por casi 20 años. En tal sentido, era común pensar que ella sea madre de la exesposa de Joan Sebastián debido a la diferencia de edades que existe.

De hecho, la propia histrionisa nacida en Costa Rica suele llamar de cariño a Vilma por el apelativo de “mamá”, lo cual demuestra que el inmenso amor que se tienen desde pequeñitas.

Luego de la muerte de la madre de Maribel Guardia, Vilma decidió hacerse cargo de la crianza de su hermana menor (Foto: Maribel Guardia / Instagram)

Luego del deceso de la madre de Maribel Guardia en 1968, Vilma se hizo cargo de la crianza de Maribel, logrando darle ánimos y ser considerada por la propia actriz como su segunda mamá.

Aunque la histrionisa lleva varios años viviendo en Ciudad de México, se sabe que Chacón sigue residiendo en su natal Costa Rica, y es ella quien se da un viaje de vez en cuando a la capital charra para visitar a su pequeña hermana.

Las muestras de amor entre ambas son muy fáciles de ver en la red social de la actriz, incluso, se puede visualizar el mensaje de fuerzas que le dedicó Guardia a su hermana mayor hace unos meses luego de la operación a la que se sometió.

¿QUÉ ENFERMEDAD TIENE VILMA CHACÓN?

Lastimosamente, no todo es felicidad y armonía en la vida de la actriz costarricense. Resulta que, además del fallecimiento de su hijo, Maribel tendrá que afrontar el desolador diagnóstico médico que recibió su hermana hace meses: un severo cáncer de mama.

Ante tal escenario, diversos medios salieron a contar los difíciles momentos que viene atravesando la experta en actuación, siendo el programa “Hoy” uno de los primeros en revelar tal información.

Guardia suele dedicarle emotivos mensajes a su hermana durante el día de la madre (Foto: Maribel Guardia / Instagram)

“Maribel necesita toda la fortaleza del mundo porque este no es el único golpe que ella está teniendo en este momento, su hermana que es como su madre, porque fue quien la crió, también está pasando por problemas muy graves de salud”, indicó el periodista Jonathan Barajas en el citado matutino.

“Maribel no debe de tener cabeza absolutamente de nada”, continuó diciendo el comunicador.

Al respecto, la propia Maribel salió a contar que su hermana tratará de luchar contra los embates de esta enfermedad, pues siempre ha sido una mujer luchadora que ve la vida con positivismo cada día. “Ha estado muy fuerte, porque ella es una mujer increíble, tienen una (gran) fortaleza, no la oyes quejarse y todo lo que habla es positivo. Mi madre ha sido una maestra muy grande en mi vida. Es mi hermana mamá, me quedé huérfana a los 9 años y ella me crio. La admiro y respeto tanto, porque para mí es mi madre”, agregó la estelar de “Tú y yo”, melodrama que interpretó junto a su exesposo difunto Joan Sebastián.