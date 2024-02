Han pasado casi 30 años desde aquel fatídico 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas, cuando dos disparos realizados por Yolanda Saldívar acabaron con la vida de Selena Quintanilla, la cantante conocida como “La reina del Tex Mex” y quien se perfilaba como una de las nuevas figuras de la música latina en Estados Unidos.

Pese a solo tener 23 años, la celeb de Estados Unidos ya había construido una carrera muy exitosa en la música gracias a temas exitosos como “Amor prohibido”, “Si una vez”, “Bidi bidi bom bom”, entre otros.

En la actualidad, Yolanda Saldivar, quien además de representante de la cantante era amiga personal de la cantante, continúa purgando condena en la prisión Patrick O’Daniel Unit, desde donde concedió una nueva entrevista para la bioserie, en donde apuntó contra Abraham Quintanilla, el padre de la artista.

"Selena & Yolanda: The Secrets Between Them" mostrará nuevas perspectivas sobre la muerte de Selena Quintanilla (Foto: Oxygen)

¿YOLANDA SALDIVAR ASESINÓ A SELENA?

La mujer, que se desempeñó como representante y líder del club de fans de “La reina del Tex Mex”, fue parte la serie biográfica “Selena & Yolanda: The Secrets Between Them” (”El secreto entre ellas”), el cual se estrenó el pasado 17 de febrero en la cadena Oxygen.

Durante los tres episodios que dura la producción, enfocada en la relación entre ambas y los últimos días de la cantante, Saldivar indicó que su memoria sobre ese momento no es clara, pues no se percató del disparo que acabó con la artista, pues su intención nunca fue atacarla.

“No supe cuándo se disparó mi arma. No supe que le había dado porque pensé que simplemente había huido”, señaló en su testimonio. “Me asustó, la asustó. Todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo intención de hacerle daño”, añadió.

Sobre el origen del revolver calibre 38 mm. con el que acabó con Selena, la mujer, que actualmente tiene 63 años, reveló que lo adquirió como defensa luego de ser acusada por el padre de la cantante, el productor Abraham Quintanilla, de robarle a su hija.

En la reunión, que tuvo lugar el 9 de marzo de 1995, también participaron la propia cantante, su hermana Suzette y la representante. Las acusaciones, según Yolanda, la hicieron sentir en peligro, por lo que adquirió un arma para defenderse de posibles represalias.

“No me sentía segura. Era mi propia defensa de que, si algo se me presentaba, iba a protegerme. Tenía miedo”, mencionó la también exenfermera.

YOLANDA SALDIVAR ACUSA A ABRAHAM QUINTANILLA DE LA MUERTE DE SELENA

Casi dos décadas después del lamentable suceso, Saldivar se mantiene en su versión de que fue juzgada de manera injusta, pues nunca se probó que las acusaciones de Quintanilla fuesen ciertas y que todo esto desencadenó en el atentado contra “La reina del Tex Mex”.

“Nunca me han demostrado que le robara un solo céntimo. Si fui malversadora como (Abraham) afirmó, ¿por qué nunca presentó cargos en mi contra? No lo hizo porque nunca tuvo esas pruebas”, sentenció.

Por su parte, la web oficial de Univision recordó una entrevista que Yolanda brindó en 2009 a “El gordo y la flaca”, en el que acusó a sus abogados de darle la espalda y hasta venderse para perjudicarla y continuar la narrativa de Abraham Quintanilla.

“Fui condenada por la opinión pública incluso antes de que comenzara mi juicio. Se les ha alimentado con una narrativa que no es correcta”, se defendió en la entrevista.

Incluso, acusó a los medios y la opinión pública de “invertir el derecho como ciudadana de Estados Unidos a ser inocente hasta que se demuestre culpabilidad”, pues ella fue señalada como reponsable de los hechos y debía demostrar su inocencia.

Del mismo modo, Saldivar apunta al padre de la cantante de difundir una mala imagen de ella entre los seguidores de Selena, para buscar beneficios personales en la industria.

“Sé que la gente estaba sufriendo, lo sé. Y sé que la amaban, sin duda. Y sé que la gente hasta el día de hoy todavía siente dolor por ella, yo también”. Y creo que Abraham aprovechó ese sentimiento, de esa simpatía, y lo utilizó en su beneficio para envenenar sus mentes, y sigue haciéndolo”, sentenció.