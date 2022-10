El pasado 26 de marzo, Mario Cimarro, recordado por su papel como Juan Reyes en “Pasión de Gavilanes”, anunció el nacimiento de su primera hija, fruto de su relación con la reina de belleza y bailarina eslovaca, Bronislava Gregušová.

Desde que revelaron en redes sociales que se encontraban en la dulce espera, tanto el actor como la modelo tenían claro cuál sería el nombre del bebé, seleccionando dos opciones, en caso de que este sea niño o niña.

Fue así como, tras conocer que se trataría de una mujer, la pareja decidió nombrar Brianna, tal como lo había adelantado el actor de 51 años meses atrás en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Mario Cimarro y Bronislava Gregušová llevan tres años juntos y se comprometieron en 2019 (Foto: Mario Cimarro/Instagram)

MARIO CIMARRO LE DA LA BIENVENIDA A BRIANA

Precisamente, en sus redes sociales, el también actor de “El cuerpo del deseo” y “Gata Salvaje” reveló cuál fue la historia detrás del nombre de su primera hija.

“En tu primer mes hablaremos de tu nombre: Briana. Tiene facilidad de hacer amistades debido a su gran simpatía. Es inquieta, entusiasta, curiosa y observadora”, comentó el actor cubano, explicando el nombre de su pequeña.

Con motivo de su primer mes desde su llegada, el actor le dedicó un tierno e inspirador mensaje en su cuenta de Instagram.

“Su fortaleza interior, la perseverancia para conseguir objetivos, la constancia, la voluntad y la seguridad en sí misma la definen como virtuosa, fuerte y noble. Tiene una imagen sofisticada, pero alegre. Y con una alegría infinita tu papá y mamá celebramos tu primer mes de cumpleaños”, añadió.

Finalmente, Cimarro recordó la costumbre que muchas personas tienen al ver a un recién nacido, adoptando actitudes que podrían resultar incomprensibles.

“No me hagas caso cuando te hablo ininteligiblemente y en confusos sonidos, casi siempre acompañado de una gran sonrisa, lo importante es que me doy cuenta rápido y te comienzo a hablar normalmente”, sentenció.

Briana es la primera hija del actor cubano de 51 años (Foto: Mario Cimarro / Instagram)

¿QUÉ SIGNIFICA BRIANA?

De acuerdo con el portal “Mi bebé y yo”, el nombre de la pequeña significa “mujer fuerte o de gran fortaleza”, atributos que también fueron destacados por el actor en su publicación.

Sobre su personalidad, se hace mención de que Briana posee una personalidad arrolladora con la que afronta los problemas, es disciplinada en los trabajos, además de ser una persona sensual y coqueta, capaz de atraer el interés de los demás.

Finalmente, el portal explica que el nombre es de origen celta y proviene del galés “Brynn”, que viene de “colina”, “alto” y fuerte”, por lo que se interpreta como “mujer fuerte o de gran fortaleza”.