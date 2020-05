“Tyler Rake”, también conocida como “Extraction” o “Misión rescate” en español, tendrá una secuela, así lo confirmó Netflix dos semanas después de su estreno, ya que la primera parte va camino a convertirse en el mejor estreno de la historia de la plataforma streaming.

El guionista Joe Russo ha llegado a un acuerdo para escribir la segunda entrega, donde su hermano Anthony volverá a ser el productor ejecutivo. “El acuerdo está cerrado para que escriba ‘Tyler Rake 2’ y estamos en las fases iniciales de cuál puede ser la historia”, explicó a TVLine.

Netflix aún no firma al director Sam Hargrave para regresar ya que quieren esperar a tener el libreto terminado. La situación de Chris Hemsworth, quien interpreta al protagonista de la ficción, es similar.

Tráiler oficial de "Extraction", la nueva película de Chris Hemsworth con los Hermanos Russo

¿QUÉ PASARÁ EN “TYLER RAKE” 2?

En el clímax de “Tyler Rake”, película basada en un cómic escrito por Ande Parks, Joe Russo y Fernando León González, llamado “Ciudad”, Tyler se da cuenta que salir solo de la ciudad no funcionará, así que mira a Saju en busca de ayuda. Con Gaspar fuera de escena, Tyler no puede confiar en nadie más. Él llama a Saju, y se les ocurre un plan para sacar a Ovi a salvo. Lo único que se interpone entre ellos y la libertad es el puente que conecta la ciudad con el mundo fuera del alcance de Asif. Si cruzan eso, estarán a salvo así que Tyler distrae a los matones abriéndoles fuego. Como todavía no conocen a Saju, creen que Ovi está con él.

Ellos centran todos sus recursos en él y, aprovechando esta oportunidad, Saju y Ovi huyen en el automóvil. En el puente, se encuentran atascados y tienen que recorrer el resto de la distancia a pie. Utilizan el caos a su alrededor para pasar desapercibidos, pero un policía sospecha de ellos, y Saju se ve obligado a matarlo y a los otros policías que los habían seguido.

Tyler y Ovi tienen una conexión muy especial (Foto: Netflix)

Al tratar de mantener vivo a Ovi, Saju pierde la vida. Tyler encuentra su camino hacia el puente y, después de recibir algunos golpes, logra aniquilar a todas las personas que intentan matarlo, pero solo lo logra al ser ayudado por Rik. Justo cuando cree que lo han logrado, alguien le dispara por la espalda. Resulta ser Farhad, el joven gángster en formación. Sucumbiendo a sus heridas, Tyler cae al río y Ovi vuelve a la vida. O al menos, así es como se ve.

Después del rescate, se muestra a Ovi saltando a la piscina y cuando sale del agua aparece una figura parada a cierta distancia de la piscina, ¿se trata de Tyler? ¿Cómo sobrevivió a las heridas fatales en el puente?

“Ciudad” ofrece un final alternativo, donde el famoso mercenario despierta en un hospital y se da cuenta que cumplió su misión de salvar a la joven de 18 años. Además, confirma que aniquiló a quién la secuestró.

Sobre “Tyler Rake” 2 Joe Russo dijo a TVLine: “No nos hemos comprometido aún sobre si la historia seguirá adelante o atrás en el tiempo. Dejamos un final muy abierto que dejaba muchos interrogantes para el público”.

En el clímax del filme, tras una feroz balacera, Tyler consigue llevar a Ovi a un lugar seguro, pero antes de poder unirse a él, recibe por la espalda un disparo mortal (Foto: Netflix)

TRÁILER DE LA SECUELA DE “TYLER RAKE”

La secuela de “Tyler Rake” todavía no cuenta con tráiler oficial, pero estas son algunas imágenes de la primera entrega.

ACTORES Y PERSONAJES “TYLER RAKE” 2

Netflix aún no confirmado que actores formarán parte del elenco de la secuela de “Tyler Rake”, pero es probable que al menos Chris Hemsworth repita su rol protagónico. Por el momento, no ha firmado un contrato para la segunda parte y dependerá del rumbo que tome la historia.

Tyler Rake es un mercenario que recibe la misión de rescatar al hijo de un gánster indio y que hace hasta lo imposible para cumplir su cometido (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “TYLER RAKE” 2?

“Tyler Rake” 2 aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero es probable que la segunda parte de la película protagonizada por Chris Hemsworth llegue a la plataforma streaming a fines del 2021 o en el 2022, dependiendo de cuando inicie su rodaje.