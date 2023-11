Victoria Ruffo y Omar Fayad se estarían divorciando después de un matrimonio de 22 años. Así lo informó el periodista Álex Kaffie en su cuenta oficial en YouTube. El comunicador aseguró que tiene la confirmación de que la pareja de esposos se ha separado y más detalles al respecto. ¿Los involucrados se han pronunciado en redes sociales?

Victoria y Omar se conocieron en 1996 y, después de cinco años, pisaron el altar de la parroquia de San Agustín, en 2001. Cuando coincidieron en un restaurante, gracias a amigos en común, la actriz mexicana había terminado su matrimonio de cuatro años con Eugenio Derbez.

De la relación de Ruffo y Derbez nació José Eduardo Derbez, quien fue clave para que la intérprete aceptara dar más pasos en la relación que tenía con el político. Al ver que la relación entre su pretendiente y su hijo era buena, la intérprete decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

En 2004, la pareja de esposos recibió a sus mellizos, Victoria y Anua, quienes ya tienen 19 años en 2023. Dos décadas de matrimonio se habrían terminado. Aquí te contamos lo que se sabe de la supuesta separación de los esposos.

¿POR QUÉ SE SEPARARON VICTORIA RUFFO Y OMAR FAYAD?

No se sabe la razón detrás de la supuesta separación entre Victoria Ruffo y Omar Fayad. El periodista Álex Kaffie, quien dijo que la pareja se estaría divorciando, no informó sobre el motivo detrás de la separación entre la actriz y el político mexicanos.

“Tengo confirmada esta noticia, que han decidido poner fin a su matrimonio Victoria Ruffo y Omar Fayad, así es, la actriz y el político han decidido finalizar su matrimonio de 22 años. Ellos, recordemos, se dieron el ‘sí acepto’ en 2001 vía religiosa y lo hicieron en la iglesia de San Agustín, ubicada en Polanco, en la Ciudad de México″, dijo en su canal de YouTube.

El comunicado agregó que desconoce los términos de la separación y si la pareja tenía una sociedad conyugal, lo que implicaría una división de los bienes del matrimonio de más de décadas.

En cuanto a los hijos, señaló que, al ser mayores de edad, ellos pueden decidir con cuál de los dos papás desean vivir.

¿LA PAREJA SE PRONUNCIÓ SOBRE SU RUPTURA?

No, Victoria Ruffo y Omar Fayad no se han pronunciado sobre su supuesta separación y posible divorcio. En sus redes sociales, la pareja no ha enviado un comunicado para descartar o confirmar lo difundido por Álex Kaffie.