Desde su primera aparición de la mano de Anuel AA como su nueva novia tras la ruptura del trapero con Karol G, a Yalin La Más Viral la ha rodeado más la polémica que los éxitos musicales, ya sea por su sorpresivo matrimonio, las críticas por la forma de afrontar su embarazo o la delicada denuncia contra su esposo y en la que se vio involucrada su hermana Mami Kim.

Como se recuerda, tras su separación, la dominicana le dedicó el tema “Narcisista” y no dudó en criticar al autodenominado “Dios del trap” y, tras su polémica en redes sociales con Tekashi 6ix9ine, esta lo acusó de haberla agredido durante su embarazo.

Fue allí que el nombre de su hermana dio el salto a los medios, pues esta indicó que sería “la Judas” de la familia y desmintió que el intérprete de “Más rica que ayer” haya atacado a su esposa, tal como esta denunció.

La cantante dominicana ha protagonizado polémicas con Anuel AA y su hermana Mami Kim (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

LA PELEA DE YAILIN LA MÁS VIRAL Y MAMI KIM

Si bien Mami Kim no es tan conocida como su hermana, en República Dominicana la historia es totalmente distinta, pues la rivalidad y distanciamiento que tiene con su familia es un tema muy popular en redes sociales. De hecho, su madre, al lado de Yailin La Más Viral, ha llegado a denunciar que fue agredida.

Es decir, no es la primera vez que la Jorgina Guillermo, nombre real de la aún esposa de Anuel AA, hace una denuncia por agresión, por lo que su hermana no cree en su palabra.

“Yo soy muy real. Yo he expresado nada más que la verdad. La demanda que Yailin me pone a mí es por agresión. Yo nunca la he agredido a ella y mucho menos a mi mamá, que tengo como 5 años que no hablo con mi madre y bastante que no hablo con Yailin”, explicó.

En la entrevista, la dominicana aprovechó para, fiel a su estilo, responder a los usuarios en redes sociales que la acusan de tenerle envidia a su hermana, pues, a diferencia de ella, había logrado trascender más allá de las fronteras.

“Ok. Eso lo resolvemos fácil. A la gente que dice eso, que dejen de atacarme. Si dejan de atacarme. Yo me callo. Bro, a veces yo estoy en la plataforma que yo trabajo delirio urbano y escogemos un tema para que el pueblo llame a la emisora y no sé, compartir con ellos y me atacan… es un bullying excesivo”, indicó la Kimberly Michell Guillermo.

La hermana de Yailin La Más Viral empieza a ganar algo de fama en República Dominicana. (Foto: Kimberly La Viral / Twitter).

¿HABRÁ RECONCILIACIÓN ENTRE YAILIN LA MÁS VIRAL Y MAMI KIM?

En conversación con Carlos Adyan, la artista de 23 años fue consultada por la posibilidad de que ambas dejen de lado sus diferencias y reconcilien con su madre, a lo que esta indicó que solo lo haría con una condición.

“Ellas dos tienen que reconocer todo lo que han hecho y pedirme perdón porque yo nunca le he hecho algo a ninguna de las dos”, señaló con total convicción.

Del mismo modo, la joven figura destacó que posee información muy valiosa sobre su hermana, la cual podría traerle más de un problema, pero que por lealtad no va a mencionar.

“Si yo hubiese querido hundirla a ella. Yo soy su hermana, su confidente. Hay cosas que yo sé de ella, que nadie sabe y nunca las van a saber nunca, porque nunca lo va a saber, porque yo no lo voy a decir”, agregó.