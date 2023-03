Este 2023, la disputa por liderar el formato de streaming está más reñida que nunca. Si bien ya teníamos en la mira a HBO Max con el lanzamiento de “The Last of Us”, la gigante Netflix no se quedó atrás y emitió la cuarta temporada de la popular serie “You”, aunque con una peculiar estrategia de por medio.

Al igual que con “Stranger Things”, la plataforma Netflix decidió fragmentar la cuarta temporada de “You” en dos partes y crear una gran expectativa en redes sociales. De esta forma, la ficción estelarizada por Penn Badgley fue estrenada en dos bloques de cinco capítulos que fueron saliendo en distintas fechas.

La cuarta temporada de "You" trajo varias sorpresas a partir del segundo bloque de episodios (Foto: Netflix)

A diferencia del estreno semanal de HBO Max, la compañía de Reed Hastings optó por darle más suspenso al momento de emitir los episodios de la serie con un estreno poco ortodoxo en el formato streaming. ¿Fue una estrategia de marketing o simplemente un deseo de los directores?

¿POR QUÉ LA CUARTA TEMPORADA DE “YOU” SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES?

A través del podcast de “The Hollywood Reporter”, la creadora de “You”, Sera Gamble reveló que el plan de dividir la temporada en dos fue idea de Netflix y, que además, iba en línea con su estilo de escritura.

“Ciertamente no nos obligaron”, reveló Gamble. “Dijeron: ‘Estábamos pensando en esto para tu temporada, y sabemos que tienes esta estructura misteriosa, ¿sientes que esto funcionaría?’ Y dio la casualidad de que la estructura se dividió limpiamente en el centro de la temporada, probablemente porque Greg Berlanti y yo hemos escrito muchos momentos de suspenso de mitad de temporada para la televisión de la vieja escuela”, puntualizó la creadora del universo de “You”.

La trama de "You" se desarrolló en Londres, Inglaterra (Foto: Netflix)

Asimismo, confesó que su el giro de la trama calzó perfectamente en el capítulo 5, pues fue en ese episodio donde vio que podría desarrollar algo muy importante. “No puedo evitarlo. Necesito, proverbialmente, quemar algo realmente grande en el episodio cinco de 10″ , dijo Gamble al citado medio.

FUE UN DETALLE DE NETFLIX

Por otra parte, Badgley, la estrella principal de la serie, manifestó que la idea de dividir la temporada en dos iba a estar alineada al desarrollo de la trama y al orden que pretendía establecer Netflix al momento de estrenar cada episodio.

Penn Badgley en la serie "You" (Foto: Netflix)

“Creo que esa es solo la realidad económica de Netflix”, señaló Badgley al medio “GQ”, para luego agregar “Y creo que tiene sentido, en general, lanzar las cosas en cuotas. Me gusta eso. Cuando me enteré, pensé: “¿Vamos a dejar un mes entre (los episodios) cinco y seis? Eso es una gran distracción”, añadió el protagonista principal.

No cabe duda de que los cambios y las innovaciones siempre serán bienvenidas. ¡Esperamos más novedades de la quinta temporada! ¡No olvides estar al tanto en MAG!