En medio de la expansión de la pandemia del coronavirus COVID-19 en todo el planeta, una situación confusa se vivió en el estado de Illinois, Estados Unidos. En el país en el que el agente infeccioso ha matado a 9.648 personas he infectado a 337.646 habitantes, la enfermera Imaris Vega denunció la falta de mascarillas en el Central DuPage Hospital en Winfield, Illinois.

La enfermera, de 30 años, grabó un video en el que denunciaba que el personal médico que batallaba contra el coronavirus COVID-19 en la zona de UCI, no tenía la mascarilla N95. Sumida en el llanto y en la desesperación, la profesional de la salud manifestaba que era imposible “protegerse” así y que renunció ese mismo día por la “salud de su familia”.

“Renuncié a mi trabajo hoy. Yo quería trabajar y me asignaron a un paciente COVID, en una unidad de UCI, que se ha convertido en una unidad COVID designada. Ninguna de las enfermeras lleva máscaras, ni siquiera lleva máscaras quirúrgicas cuando hablamos en el pasillo entre nosotras”, sostuvo Imaris Vega en su red social Instagram.

Coronavirus: publica polémica denuncia, pero después sale a la luz toda la verdad [6/4/2020]

El material fílmico de un minuto y un segundo continúa e Imaris Vega sigue llorando mientras denuncia las necesidades que no cumple la institución médica dirigida por la cadena Northwestern Medicine y con capacidad para atender a 390 personas. Luego explica que ella tenía su máscara N95; pero, no accedió.

“Le dije a mi gerente que entendía que nos faltaran suministros; pero, le dije que yo tenía mi propia máscara N95 y que me deje protegerme, que me deje sentirme segura. Tengo una familia”, continuó. “Los estadounidenses no están preparados y las enfermeras no están siendo protegidas”, cerró Imaris en su video subido también a Twitter.

LO QUE NO DIJO IMARIS

Luego del gran impacto causado en las redes sociales por el video de Imaris, el portal de noticias CBS compartió el film en su cuenta de Twitter. Los usuarios exigían una respuesta de la cadena de salud, y en ese punto, un usuario cuestionó la situación.

La cuenta del usuario Jordan Schachtel publicó un tweet con el siguiente mensaje: “resulta que este video es completamente fraudulento”. Para posteriormente agregar un cuestionamiento a las formas de trabajar de la CBS. “Sin embargo, CBS hizo que un productor le agregara música, subtítulos, etc. sin siquiera investigar este fraude. Buen trabajo muchachos”, criticó.

En este punto, varios medios habían realizado notas sobre el video de Imaris. El que más espacio le dio fue el Daily Mail del Reino Unido. La web se comunicó con ella y citó sus declaraciones en una amplia nota que acompañó con videos y fotos de la enfermera.

El medio “The Federalist”, a su vez, también realizó una amplia nota desenmascarando a la enfermera. La web publicó screenshots de los mensajes que Imaris había publicado en su cuenta de Facebook días atrás del video. En ellos la mujer expresaba que padecía de bipolaridad y que no estaba preparada para regresar al hospital tras un año de vacaciones.

A la par, personalidades de la política estadounidense como el senador de Vermont Bernie Sanders, con más de 9 millones de seguidores en Twitter, alzó su voz de protesta sin saber aún la real situación. “Es una locura que nuestras enfermeras se vean obligadas a trabajar sin máscaras y respiradores. El Departamento de Trabajo debe emitir de inmediato normas de emergencia en el lugar de trabajo para proteger a nuestros trabajadores de salud, sus familias y sus pacientes”, indicó Sanders.

El artículo de The Federalist, escrito por Chrissy Clark, termina realizando una reflexión sobre el manejo de la información y cómo algunas personas recrean situaciones por unos likes.

“Las enfermeras y los trabajadores médicos trabajan incansablemente con equipos de protección inadecuados, y son los verdaderos héroes. Para un “influencer” de Instagram tergiversar deliberadamente su carrera para la glorificación instantánea de la fama de Internet es repugnante”, cierra.

Imaris Vega habló luego de todos los hechos y cambió su versión indicando que sí habían N95 en el hospital; pero, que eran sólo para ingresar a la zona de UCI donde están los infectados por coronavirus. Continuó diciendo que a ella le preocupaba también los momentos fuera del área de diagnosticados.

Vega sólo estuvo ese día de la denuncia por video en el hospital. Luego, renunció. Pasó menos de 24 horas en el centro médico.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

Murió por coronavirus el conductor de bus que le pidió cubrirse la boca. (05/04/2020)

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuánto dura el período de incubación de la covid-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

