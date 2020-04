Hace unos días se dio a conocer la historia de una pareja de jóvenes latinos residentes en Estados Unidos que viajaron a Perú para comprometerse pero que no pudieron regresar debido al cierre de sus fronteras para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19). Así como ellos, miles de estadounidenses también quedaron varados en nuestro territorio y lograron volver a su país gracias a los vuelos humanitarios enviados por su gobierno.

Sin embargo, varios de ellos se mostraron más que sorprendidos al ver la falta de precauciones que se estaban tomando en Estados Unidos frente a la pandemia del coronavirus . Tal es el caso de dos parejas de la región de Cape Fear, ubicada en Wilmington (Carolina del Norte), que estuvieron en aislamiento social obligatorio por dos semanas y pudieron retornar a sus hogares apenas unos días.

“Aterrizamos en Miami y no había nada”, dijo Helen Grubb, que quedó varada en Perú junto a su esposo, a la estación de televisión WWAY, afiliada a las cadenas ABC / CBS / CW. “No hubo pruebas de detección en absoluto. No había nadie tomando temperaturas. Literalmente nada”, agregó. Michael Goins también quedó atrapado en Perú junto a su esposa y dijo que cuando pisó suelo estadounidense se mostró “horrorizado”.

“Cuando pasé por aduanas, no me tomaron la temperatura ni me hicieron preguntas relacionadas al coronavirus”, añadió Goins, al tiempo que precisó que tanto él como Grubb tuvieron que someterse a controles y procedimientos de salud estrictos a su salida de Perú , pero a ninguno cuando regresaron a los Estados Unidos , situación que los dejó “perplejos” por lo poco que está haciendo su país para prevenir la propagación de la pandemia.

Helen Grubb contó que aterrizó en Perú unos días antes que se decretara el estado de emergencia el pasado domingo 15 de marzo y la posterior cuarentena un día después. En un principio, el aislamiento social obligatorio tenía una duración de dos semanas y terminaría el 30 de marzo; sin embargo, el 26 de marzo, a raíz de los resultados poco favorables de la cifra de coronavirus en el Perú , se decretó su ampliación hasta el lunes 13 de abril.

Durante su cuarentena, la ciudadana estadounidense dijo que Perú , comparado a su país, “eran como el día y la noche”. “Tenían a policías y militares patrullando las calles, y te intervenían y te preguntaban el motivo por el que te encontrabas fuera de tu domicilio”, precisó, contando además que solo se les permitía salir para comprar alimentos, ir a la farmacia, acudir a los bancos o de presentarse cualquier emergencia médica.

“Una día salí de nuestro hotel solo para tomar algo de aire fresco y los oficiales de policía me gritaron que volviera para adentro”, dijo Grubb en el informe de la televisora WWAY compartido en YouTube, haciendo hincapié en que si uno tenía que ir al exterior, debía usar una mascarilla quirúrgica, así se sintiera enfermo o no; caso contrario, los policías te ordenaban ir a tu casa o te llevaban a la farmacia más cercana para comprar una.

Goins experimentó una situación similar y dijo que las reglas se aplicaron estrictamente. “No era una tontería, en términos de que sus tropas estaban en la calle”, agregó el ciudadano estadounidense, haciendo hincapié en que en Perú se tomaron en serio la lucha contra el coronavirus , que deja hasta el momento 2561 casos confirmados y 92 muertos, de acuerdo al reporte actualizado a las 0:00 horas del 5 de abril del Ministerio de Salud (Minsa).

¿PUEDEN LAS MASCARILLAS HACER LA DIFERENCIA?

En opinión del Dr. Paul Kamitsuka, especialista en enfermedades infecciosas del Servicio Médico Wilmington Health, en otros países solamente el uso de las mascarillas quirúrgicas puede hacer la diferencia. “A pesar de que una mascarilla puede tener una efectividad limitada en términos de protegernos de otra persona, los protegerá de nosotros”, precisó, resaltando su importancia como medida para no contagiar a otros.

Pero lo más resaltante de todo es que la experiencia vivida durante la cuarentena generó conciencia entre los estadounidenses varados como Grubb, que aseguró que de ahora en adelante si debe salir, lo hará usando una mascarilla así el resto no lo haga. “Me sentí más segura en Perú que en los Estados Unidos”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Cómo hacer el mantenimiento de tu moto durante la cuarentena

Cómo hacer el mantenimiento de tu moto durante la cuarentena

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Nueva York estudia enterrar en los parques públicos de “forma temporal” a los muertos

Nueva York estudia enterrar en los parques públicos de “forma temporal" a los muertos. [06/04/2020]

¿Qué tan saludable es comer mantequilla de maní?

¿Qué tan saludable es comer mantequilla de maní?

Coronavirus en USA: médicos conmueven rezando de rodillas en medio de la pandemia

Coronavirus en USA, médicos conmueven rezando de rodillas en medio de la pandemia [03/04/2020]