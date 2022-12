El Año Nuevo está a la vuelta de la esquina y quizás te has preguntando cómo renovar tu casa para derrochar estilo durante el 2023. No basta con realizar una limpieza profunda y ubicar cada cosa en su sitio. Aunque no creas, lo verdaderamente difícil es encontrar la manera de lograr que el orden se mantenga.

Dicho esto, necesitas evitar acumular artículos innecesarios. Sí, tal como lees. Antes de nada, libera espacio en tu hogar y bota todo aquello no vas a utilizar. Puedes ingresar a este artículo para saber la lista de objetos que debes decirles adiós.

Muchas veces caemos en la costumbre de comprar por comprar y tiramos inmediatamente lo inservible al tacho de basura. Sin embargo, ya son varias personas que incluyen el reciclaje en sus viviendas y convierten los desechos en algo más útil.

Cómo decorar tu casa en 2023

El siguiente paso es definir la decoración. Existen consejos fáciles de poner en práctica y, sobre todo, con grandes resultados. Ante esto, desde el MAG te traemos cuatro fabulosas ideas que no tienen desperdicio, según el sitio especializado El Mueble.

Muebles personalizados a medida

Combinar orden y funcionalidad es la clave para transformar tu hogar sin morir en el intento. Una sofá esquinero, una mesa formada por dos triángulos que se unen y textiles empolvados son algunas sugerencias para aplicar el próximo año.

También puedes crear una estantería de obra para aprovechar el espacio en las paredes y colocar unos muebles bajo la ventana. Asegúrate de poner una alfombra vistosa.

El color no puede faltar

También apuesta por colores nuestros, los cuales no pasan de moda y son perfectos para decorar cualquier estancia de tu propiedad. Sin embargo, esto no te impide subir de tono algún ambiente para modernizar tu vivienda.

Rejuvenece tu dormitorio

Una vez finalizada la transformación del salón, decídete por un cabecero para cambiar el aspecto de tu dormitorio este 2023. Otra propuesta es decorar la pared del cabecero y un espejo de cuarterones. Aconsejan incorporar un escritorio en el dormitorio.

Corredera en el baño

Por último, no olvides de actualizar los rincones de tu baño. Los lavabos exentos y los espejos redondos no pueden faltar a la hora de darle vida a esta área de la casa. Si deseas incorporar el baño al dormitorio, instala una puerta corredera con perfilería negra que protege los sanitarios y doble ducha.

