Bono de 380 soles para independientes: ¿cómo saber si estaré en la lista y desde cuándo podré cobrar?

Este lunes 23 de marzo se inició con el pago del bono de 380 soles a las familias en situación de pobreza y extrema pobreza que fueron perjudicadas económicamente con la declaratoria del estado de emergencia nacional a causa del nuevo coronavirus.

Si bien, el pago estaba destinado para los hogares más necesitados del territorio peruano, muchas personas dieron a conocer su malestar porque el subsidio no llegó a quienes realmente lo requerían, especialmente a quienes viven de su trabajo diario y que no pueden salir a las calles por el aislamiento social de 15 días que terminará a fin de mes.

Ante esta situación, el presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que elaborarán un padrón para incluir a los trabajadores independientes con el propósito de que no se sientan desprotegidos por la medida decretada por el Ejecutivo.

“Aparte de las 2 millones 700 mil familias que ya tienen bono, hay familias que no están [en este padrón]; por eso ya estamos viendo y durante esta semana vamos a hacer un nuevo listado donde vamos a incorporar 500 mil familias adicionales para recibir esta asistencia de 380 soles”, manifestó.

Debido al anuncio, nuevas interrogantes surgieron en la ciudadanía, que se pregunta cómo se llegará incluir a estos trabajadores en el nuevo padrón. A continuación, te contamos todo lo que se sabe hasta este momento:

MEF SE PRONUNCIA

El domingo 22 de marzo, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, dio a conocer que el Gobierno iba ampliar el padrón del subsidio de 380 soles para hogares vulnerables; por lo que se incluiría a 500.000 trabajadores independientes más necesitados.

Dijo que a esta decisión llegaron luego de que su sector identificó cuatro problemas con el reparto del bono; el más grande de ellos tiene que ver con “no llegar a todos los pobres”. Sin embargo, manifestó que esta tarea será muy complicada por el tema de informalidad.

“La informalidad del país hace que no tengamos toda la información necesaria para tomar decisiones. Debemos poner en agenda la inclusión financiera, sería mucho más fácil que todos los peruanos tengamos una cuenta en el banco”, indicó.

PLATAFORMA WEB PARA INDEPENDIENTES

Tras anunciar esta nueva medida, esta semana se empezará a elaborar el nuevo padrón que incluirá a los independientes más necesitados para cobrar el subsidio de 380 soles. Aún no se ha informado a detalle cómo se realizará esta labor.

Siguiendo la misma mecánica en la entrega de los bonos, se pondría en ejecución una plataforma web para anunciar a los beneficiados, lugares y fechas para que cobren.

ERRORES EN LA ENTREGA DEL BONO

Con el anuncio de la habilitación de la plataforma web para averiguar si los pobladores más pobres habían sido beneficiados con el bono anunciado por el Gobierno a causa de la llegada del nuevo coronavirus, gran cantidad de quejas empezaron a salir a la luz.

La propia titular del MEF, además de señalar que el dinero no llegó a los más pobres, mencionó que se detectaron tres problemas más: 1) entrega del subsidio a no pobres, por lo que pidió a los que salieron equivocadamente en el padrón no realizar el cobro, 2) que el beneficiario falleció, por lo que se identificará a otro miembro de la familia para que cobre y 3) el que tiene que ver con el domicilio, cuando la dirección consignada en el documento no es la misma que la residencia actual, en este caso se reasignará al beneficiario.

DENUNCIAS

El alcalde de la provincia de Chanchamayo (Junín), Eduardo Mariño Arquiñigo, dio a conocer que aparecía como beneficiario del bono de S/380. A través de un comunicado, precisó que nunca ha pertenecido a algún programa de apoyo social por parte del Estado y aseguró que no realizará el cobro del bono que entregará el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis); además, rechazó el modo de calificación para entregar el subsidio.

Otro caso es el de la congresista Julia Benigna Ayaquipa Torres, del Frepap, quien reside en Ica. Ella negó estar habilitada para hacer el cobro destinado a personas en estado de pobreza y pobreza extrema.

También del Frepap, el congresista Richard Rubio denunció que su esposa fue calificada para realizar el cobro de S/380, algo que dijo no harán porque hay personas que realmente lo necesitan y no ellos.

MIDIS RESPONDE

El MIDIS respondió a los cuestionamientos y señaló que la lista de beneficiarios se realizó en base al Padrón General de Hogares que forma parte del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), que se actualiza en tiempo real, pero también necesita trabajo de campo.

Para la entrega de bonos, al ser una medida rápida y de emergencia, se tomó esta información y se cruzó con el Reniec, Sunat y otras instituciones. Por ello, dentro del Midis se considera que puede haber errores, como los casos mencionados, además de la existencia de beneficiarios fallecidos debido a que no se ha actualizado su defunción, o personas en pobreza actual que no figuran.

Frente a todos estos casos, las personas interesadas pueden escribir al correo consultas@midis.gob.pe y adjuntar en la explicación los documentos que acrediten la defunción, o llamar a la Línea 101 para realizar sus reclamos.

VIDEO RECOMENDADO

Bono 380 soles: consulta si recibirás el subsidio por estado de emergencia