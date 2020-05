El Bono Familiar Universal empezó a pagarse el 20 de mayo a primera hora. Tras la aprobación del padrón de beneficiarios, las familiar vulnerables, que se han visto más afectadas por la Estado de emergencia, reciben desde hoy 760 soles. Sin embargo, quienes no lograron ingresar a este grupo de favorecidos, tendrán la oportunidad de inscribirse.

En ese sentido, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Ariela Luna, dio a conocer que, de igual manera, desde el 20 de mayo se habilitó la plataforma web para que las familias pueden inscribirse y así recibir el Bono Familiar Universal, siempre y cuando no hayan recibido antes algunos de los bonos entregados por el Gobierno durante la emergencia sanitaria nacional.

Es así que el Bono Familiar Universal de 760 soles completará el universo de 6.8 millones de hogares a nivel nacional en pobreza y pobreza extrema del ámbito urbano y rural. Ahora bien, pese a los esfuerzos del Gobierno por llegar a todos, un grupo de peruanos no se encuentra dentro del padrón que recibirá la ayuda económica. Para ello, el Midis habilitó la inscripción 100 % virtual, la plataforma ya está disponible tras una serie de inconvenientes. Entonces, ¿cómo será la inscripción? A continuación todos los detalles.

El Bono Familiar Universal se entregará en un único pago de 760 soles hasta el 15 de junio (Foto: Midis)

PASO A PASO CÓMO INSCRIBIRSE AL BONO FAMILIAR UNIVERSAL

El ministerio liderado por Aurelia Luna dispuso la creación del Registro Nacional de Hogares, mediante el cual se atenderá a los hogares que no fueron incluidos al Bono Familiar. Al efecto, la deberá ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Hogares del Reniec y seguir algunos pasos.

Ingresa a https://registronacionaldehogares.pe/

Para consultar, deberás ingresar el número de tu DNI y fecha de emisión.

Luego, deberás llenar la información requerida.

La información que coloques será verificada y, posteriormente, sometida a fiscalización para, finalmente, continuar con la entrega del bono.

Si fuiste incluido al nuevo padrón, recibirás el bono como día límite el 15 de junio.

Se recomienda no compartir su información personal, no aceptar ayuda de grupos en redes sociales, no recurrir a tramitadores y evitar mensajes o correos falsos, así como mantener en reserva sus códigos y claves de retiro si utiliza la Banca Celular.

Inscripciones para el bono familiar (Foto: Midis)

REQUISITOS QUE DEBES CUMPLIR PARA LA INSCRIPCIÓN

De acuerdo con el Midis, la aprobación del Bono mediante la inscripción dependerá de tres requisitos fundamentales:

No haber recibido bonos anteriores: Yo me quedo en casa, Independiente y Rural Ningún integrante del hogar se encuentre registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa. Ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a los 3,000 soles mensuales, de acuerdo con la información disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de Sunat.

Si no eres beneficiario, te saldrá el siguiente mensaje. Además, podrás ingresar al portal para una nueva inscripción (Foto: Midis)

¿QUÉ DIJO EL MIDIS SOBRE LAS INSCRICIONES AL BONO FAMILIAR?

A través de la titular de la cartera, Aurelia Luna, el Midis informó que “es importante que para asegurar un correcto llenado de información los usuarios tengan a la mano la información completa y DNI de los integrantes que componen su hogar”.

Asimismo, Luna indicó esta plataforma estará habilitada solo por 10 días y la información consignada servirá también para la ejecución de políticas sociales pospandemia.

“Con esa plataforma se busca que las personas actualicen sus datos. Si antes no tenían hijo y ahora sí, deben consignarlo”, apuntó.

