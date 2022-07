Es de conocimiento público que la alimentación en los más pequeños en la casa es fundamental en su desarrollo por los nutrientes que aportan, pero también se sabe que conforme los niños van creciendo tienen sus propias preferencias en cuestión de comida. Por ello, aquí te dejamos cinco sencillos trucos para que tus hijos coman de todo.

Lo primero que debes tener en claro es no perder la paciencia con tu hijo, puesto que es normal, según afirman estudios, y parte del crecimiento; sin embargo, hay tips que ayudan para que no sean quisquillosos con la comida, principalmente si es nuevo o no tanto de su gusto.

Trucos para que tus hijos coman de todo

Aquí te dejamos cinco consejos para que los niños coman frutas y vegetales, según datos recopilados por BBC.

Mitad y mitad

Se sabe que los niños imitan el comportamiento de los adultos, sobre todo de sus padres, porque con ellos pasan mayor tiempo y calidad de vida. Entonces, un consejo es comer la mitad de un alimento y decir lo rico que está para que el menor lo pruebe con total seguridad.

Probarlo 20 veces

De acuerdo al portal BBC, si tu hijo rechaza alguna comida específica y se niega a comerlo, ofrécele en menor cantidad por 20 días. Esto hace que sea menor el factor de miedo, según investigaciones.

Incentiva

Como cualquier adulto, a un niño también le gusta que los elogien. Según estudios, se demostró que los menores tienden a cambiar la percepción que tienen sobre una comida específica a cambio de una recompensa. Dile lo inteligente que es, entre otras cualidades, y prémialo con algo que le guste.

No lo presiones

Un error muy común de los padres es presionar a sus hijos a comer todas las frutas y vegetales. Toda presión es inútil cuando están degustando sus alimentos y mucho menos los amenaces con decirle que ya no podrá jugar videojuegos o no saldrá a la calle.

Una comida por otra comida

Según BBC, citando a la doctora Llewellyn, las recompensas, en cierta medida, sirven para que los niños coman de todo; sin embargo, no se recomienda usar un postre como incentivo. Esto es un grave error que cometen muchos padres.

