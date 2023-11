¿No te gusta abrir una lata con los dedos y estás buscando una fórmula simple para lograrlo? En ese caso, existe un truco casero que es sumamente sencillo de realizarlo y, sobre todo, efectivo con la finalidad de solucionar el inconveniente presentado. Si te gustaría conocer de qué método se trata, aquí en Mag te lo contaré.

En esta ocasión, me estoy enfocando en las latas de conserva donde se guardan alimentos o bebidas que son para el consumo humano. En su mayoría, estos envases cuentan con una anilla que facilita a las personas en abrirlas y no sentir la necesidad de usar un abrelatas, pero sería un peligro en caso de no ejecutarlo correctamente.

Ante dicha situación, existe el tip que te mencioné en un principio y funciona perfectamente, pues en mi experiencia, lo hice en cuestión de segundos y solo necesité un utensilio que, con la mayor seguridad, también lo tendrás en tu cocina. Sin más que decir, te revelaré dicho material y cómo ejecutar este hack.

De esta forma abrirás una lata de conserva

El utensilio que deberás usar en este truco casero es una cuchara. Lo recomendable sería una cucharilla sopera por su tamaño, pero de contar con uno más pequeño, no habría ningún inconveniente.

Los únicos pasos que ejecutarás son introducir el mango de la cuchara por el orificio de la anilla de lata de conserva y jalar sobre esta pieza metálica hacia tu dirección con una fuerza moderada, tal como si estuvieras utilizando el dedo para abrirlo. En menos de 1 minuto, habrás retirado la tapa.

¿Cómo saber si una cuchara de madera está sucia?

El método realizado por Matt Preston, juez de la versión australiana de “MasterChef”, consiste en dejar las cucharas en una taza con agua hirviendo durante un lapso de 20 minutos. Cumplido dicho tiempo, corroborarás la cantidad de grasa que contenían y de esa manera saber si ya debes lavarlo.

Otra manera de descubrir si está sucia es por el desagradable olor que expele el utensilio. Si no aguantas el aroma, entonces está sucia y debes hacer algo al respecto por tu salud.

