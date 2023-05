La calidad de nuestro descanso puede tener un impacto directo en el estado de ánimo y rendimiento diario. Para que el sueño sea placentero no basta solo con echarse a la cama y crear un ambiente propicio para que sea reparador, sino también contar con un buen colchón y almohada. Este último elemento es muy importante si es que dormimos boca arriba, pero seguro no te has puesto a pensar que la estás usando incorrectamente y por eso amaneces con dolor de cuello o espalda. Desde Mag te explicamos cómo debes colocarla y no es precisamente bajo tu cabeza.

Lo primero que mencionaremos es cuál es la mejor posición para dormir bien. Según los expertos es de lado o decúbito lateral, ya que esto evita los dolores cervicales y de espalda, disminuye los ronquidos, reduce el flijo gastroesofágico y hasta mejora la respiración.

Ahora, si prefieres dormir hacia arriba, aquí hay que ser muy cuidadosos de cómo colocamos la almohada y te explicamos por qué.

¿Cómo se pone la almohada para dormir bien?

Al momento de echarse en la cama para dormir, muchos piensan que lo mejor es solo poner la cabeza sobre la almohada, pero no funciona así. Para evitar dolores cervicales, lo mejor es apoyar también la parte alta de la espalda sobre ella, para que se mantenga en una posición neutral y sin malestar. Además, los hombros deben reposar sobre el colchón y no sobre este accesorio de la cama.

Lo ideal es que tengamos una sensación de relajación en la zona de la cabeza y el cuello. Con esta postura permitimos que los músculos y las articulaciones se relajen adecuadamente, lo que también facilita una respiración más fluida y profunda, reduce la probabilidad de ronquidos y mejora la calidad general del sueño, según explican en la cuenta de Instagram Be Sapiens Fitness.

Según Mayo Clinic, al dormir boca arriba también deberíamos poner una almohada debajo de las rodillas y así “ayudar a mantener la curva normal de la espalda lumbar”. Se puede usar una cilíndrica o probar con una pequeña toalla enrollada colocada en la parte baja de la espalda, para tener un apoyo adicional.

Nuestra cabeza se debe apoyar en la almohada por completo, no solo la parte superior. (Foto: @besapiens_fitness / Instagram)

¿Qué almohada usar para dormir bien?

Lo ideal es una almohada que te permita tener cabeza, cuello y columna vertebral alineados, así como que se adecúe a tu forma de dormir. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) hay que tener en cuenta los tamaños y cómo te echas en la cama.

Si duermes boca abajo entonces usa una almohada baja (10 cm); si duermes sobre la espalda, esta debe ser más baja que los hombros, es decir, una mediana (12-13 cm); si duermes de lado, elige una almohada medio-alta (15 cm) para mantener la cabeza y el cuello bien alineados con el eje de la columna.