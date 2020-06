“Las lavanderas” fue un programa que divertía sin censura a la audiencia de Telehit y, a pesar de que logró estar en la preferencia del público en 2012, se hizo famoso por el escándalo entre Karla Luna y Karla Panini, ambas compañeras de trabajo, cuando esta última fue acusada de haberse metido con el esposo de su mejor amiga. En noviembre de 2014, el dúo de comediantes rompió y el show llegó a su fin.

Aunque el caso ocurrió hace algunos años, los mexicanos no olvidan la traición que cometió Panini contra la también conocida como la lavandera morena, sobre todo porque Luna estaba luchando contra el cáncer.

Pese a las críticas que se generaron en su momento contra la “comadre güera”, al final el divorcio llegó y la vida de Luna se apagó.

Karla Luna junto a Karla Panini formaron el dúo de Las lavanderas (Foto: Instagram de Karla Luna)

¿CÓMO MURIÓ KARLA LUNA?

Karla Luna falleció el 28 de setiembre de 2017 tras luchar por cuatro años contra un cáncer de endometrio.

Pese a que se mostraba muy activa en redes sociales, mostrando los avances contra su enfermedad, no resistió más y dejó de existir tres días después de haber cumplido 38 años.

Karla Luna fue una presentadora de televisión, actriz, y comediante mexicana (Foto: Instagram de Karla Luna)

ENFERMEDAD Y TRAICIÓN

Años antes, ella dio a conocer en pleno programa que se encontraba muy afectada por el mal que padecía, recibiendo el apoyo incondicional de su compañera Karla Panini, quien la apoyó moral y económicamente.

Al poco tiempo se recuperó momentáneamente y se mostró muy unida a su pareja Américo Garza, pero esto no duró mucho también, pues se alejó de él y empezó a sospechar que tenía otra relación, pero no sospechó que fuera su compañera y amiga.

Para ese entonces, Panini, quien estaba casada, anunció su divorcio por exceso de trabajo, aunque luego se supo que era por el romance clandestino con el esposo de su colega.

Karla Luna terminó su amistad con Panini tras descubrir que estaba con su esposo (Foto: Instagram de Karla Luna)

FIN DE SU MATRIMONIO

Karla Luna estuvo conviviendo con Américo Garza por seis años, se casaron en 2012 y tuvieron dos hijas, pero al descubrir la infidelidad de su pareja con su mejor amiga se separó en 2014 y el divorcio salió al año siguiente.

Karla Luna tuvo dos hijas con su esposo Américo Garza (Foto: Instagram de Karla Luna)

¿QUÉ LE DIJO KARLA LUNA A PANINI Y GARZA ANTES DE MORIR?

Los familiares de Karla Luna han decidido romper su silencio y publicar unos audios donde se escucha la vez en que Luna encaró a Panini y Garza por su traición.

“Saben bien que me han mentido y quiero que me lo digan en la cara. Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio; le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas. Y estoy casi segura que le metiste a Américo al decirle que yo me metí con alguien de San Pedro”, les dice Luna.

También aprovecharon el momento para contar que “la comadre morena” sufrió de maltratos por parte de “la comadre güera”.

“Yo notaba que recibía maltrato psicológico, físico, emocional y en todos los sentidos. Fuimos testigos de las golpizas que le daban a mi hermana”, explicó Erika, hermana de Karla y añadió que ambos le quedaron debiendo dinero.

Américo Garza se fue con la mejor amiga de Karla Luna, Karla Panini, cuando estaba con cáncer. (Instagram)

PANINI SE CASA CON EL ESPOSO DE SU COLEGA

A pesar de las críticas, en 2016, Panini y Garza se casaron. Fruto de su amor nació una niña a la que llamaron Isabella.

Sin embargo, han salido rumores de que el matrimonio no estaría pasando por un gran momento, ya que Américo fue señalado de ser infiel a su actual esposa.

