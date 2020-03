En tiempos de coronavirus estamos constantemente llenos de información negativa. El número de afectados sube día a día y lo tenemos presente en cualquier tipo de medio. Esto puede ser visto como un plus debido a que estamos informados, pero no lo es para aquellos que son hipocondriacos

La característica esencial de la hipocondría es la preocupación y el miedo o la convicción de padecer una enfermedad grave, a partir de la interpretación personal de alguna sensación corporal o de casi cualquier otro signo que aparezca en el cuerpo. En tiempos de covid-19 la pueden pasar realmente mal.

El psiquiatra, Carlos Bromley, cree que el entorno familiar debe ser muy cuidadoso para presentarle el tema al hipocondriaco.

"Más aún teniendo en cuenta que las personas con ese trastorno no tienen las mismas competencias para aceptar las restricciones propias del aislamiento social", comentó.

“Lo mejor es no contradecirle y menos aún, de mala manera, diciéndole que otra vez vuelve con lo mismo, porque eso empeora su ansiedad y lo hace pensar que nadie lo quiere, que nadie le comprende”, explicó el especialista a la Agencia Andina.

La medicación es fundamental, nunca se debe descuidar y deben estar en constante comunicación con un psicoterapista.

"Pero en caso haya una situación extrema, si el afectado pretendiera quitarse la vida) se le debe llevar en calidad de emergencia, a un centro de salud mental comunitario", aconsejó.

Puede suceder que una persona con esta enfermedad, ante leve tos, piense que tiene tuberculosis, exigiendo que le hagan una radiografía y si los resultados son negativos, discutirá con el médico para pedir una tomografía.

Recomendaciones para los hipocondriacos

La psicóloga Beatriz Goldberg, conversó con Infobae para dar algunas recomendaciones para todas aquellas que tienen un miedo excesivo al coronavirus.

"Hay que tratar de poner la mente en cosas positivas y hablar de otros temas que no sean el coronavirus. Evitar la introspección de lo físico, para no estar atentos a qué síntoma tiene el otro, la cantidad de muertos... Cuando sos hipocondríaco, o tenés tendencia a serlo, toda esta información y estas estadísticas que escuchamos a diario te angustian mucho más", explica.

“Otro punto importante es no estar mirando siempre lo negativo y concentrarse en lo positivo, como en los pacientes curados - no solo en los que permanecen contagiados o, directamente, en los fallecidos. Hoy en día, hasta el que no es hipocondríaco, está en sintonía con el que sí lo es: todo el mundo está permanentemente pensando en el coronavirus y eso es un festín para el que padece este trastorno. Y claro: hay que estar muy fuerte para no engancharse en la hipocondría generalizada”, finalizó Beatriz.

