El Documento Nacional de Identidad (DNI) es la única cédula de identidad que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) reconoce como válida para los ciudadanos peruanos. El DNI nos permite realizar gestiones o trámites en el Perú e institucionales nacionales en el extranjero. Además, es el único documento que ofrece derecho de sufragio a los mayores de 18 años brindando así un número de identificación a cada uno de sus ciudadanos.

Por ello, es necesario que todas las personas con mayoría de edad conozcan al detalle todos los elementos que un DNI tiene dentro, en especial por el contexto actual en el que vivimos una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con tantos trámites que hacer de manera online, a veces esto nos puede parecer complicado si no conocemos qué información del documento nos demandan en cada trámite.

Un ejemplo de ello es la fecha de emisión del DNI que muchos han olvidado o no saben exactamente dónde está ubicada en su documento, a pesar de estar señalado directamente en la versión física que todos deberían tener a la mano. Lo que se ha complicado a algunos, es reconocer el dígito verificador del DNI que no está señalado como tal en ninguna parte.

¿Cuál es el dígito verificador de mi DNI? ¿Cómo crea este número la RENIEC? En este artículo responderemos esta pregunta para que puedas reconocerlo más rápidamente la próxima vez que lo necesites.

¿CUÁL ES EL DÍGITO VERIFICADOR DE MI DNI?

El Dígito Verificador del DNI se encuentra en la parte superior derecha del Documento Nacional de Identidad. La misma RENIEC llama a este número “Dígito validador o dígito de verificación”, que tiene el principal objetivo de validar la correlación de los anteriores ocho números del DNI. Esto lo hace a través de un algoritmo matemático complejo para que pueda servir en cualquier institución del estado.

Pero no solamente es un dígito numérico del 0 al 9, también están las letras K, A, B, C, D, E, F, G, H, I, y J para los documentos que fueron emitidos hasta el 14 de agosto del 2007 y que no caducan, pertenecientes a personas de mayores de 60 años.

Existe un mito sobre el dígito verificador que identifica a los homónimos de una persona por la poca información que había de estos procesos. Sin embargo, con los años y la proliferación de Internet, la RENIEC misma aclaró este tema mencionando todos los elementos de un DNI y cómo diferencian a los homónimos por el Código OCR, mas no por este dígito.

¿CÓMO SE OBTIENE EL DÍGITO VERIFICADOR DE MI DNI?

Excel Negocios identificó el algoritmo que realiza la RENIEC para conseguir este código verificador con cualquier número de DNI. Esta secuencia de cálculos matemáticos y operaciones lógicas pueden hacerse en excel y estos son los pasos que detallan en su página web:

Pasos para obtener el dígito de verificación del DNI

Tomaremos como ejemplo el DNI 17801146 .

Separamos cada uno de los dígitos 1 , 7 , 8 , 0 , 1 , 1 , 4 , 6 .

Multiplicamos cada dígito por esta serie en el mismo orden 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2 de esta forma: 1 x 3, 7 x 2, 8 x 7, 0 x 6, 1 x 5, 1 x 4, 4 x 3, 6 x 2

Sumamos todos los productos dándonos el resultado de 106

Dividimos el resultado anterior entre 11 y tomamos el residuo: 106/11 = 9 sobrándonos 7 (9 x 11 = 99 para 106 nos faltaría 7)

Al valor 11 (por defecto) le restamos el resultado anterior 7 , lo que nos daría 4 . *Excepción , si el resultado del punto 6 sería 11, es decir 11 – 0 = 11 (0 es el resultado del punto 5, es decir se trata de una división exacta que no tiene residuo) entonces el resultado sería 0 y no 11.

Al resultado anterior le sumamos 1, es decir 4 + 1 = 5 lo que significa que vamos a buscar la 5ta posición en la serie NUMERICA (por defecto) 6, 7, 8, 9, 0 , 1, 1, 2, 3, 4, 5 ó la 5ta posición en la serie ALFABÉTICA (por defecto) K, A, B, C, D , E, F, G, H, I, J.

El dígito verificador o dígito de validación son los pintados en color azul .

¿QUÉ ES EL CÓDIGO OCR / OACI?

Como se indicó anteriormente, la RENIEC emitió un comunicado explicando el número de homónimos y cómo estos los identifican a través del DNI. Así, aclaró que lo que figura en la parte inferior del anverso del Documento Nacional de Identidad (DNI) es el código de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) este código contiene números que siguen a las fechas de nacimiento, caducidad y número de DNI son dígitos de verificación producto de algoritmos matemáticos usados para verificar la validez de dichos datos.

Por otro lado, el Código OCR es un código definido por la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO por sus siglas en inglés) que es reconocido en todos los aeropuertos del mundo. Entre los documentos oficiales de viaje que existen en la actualidad y utilizan este código OACI están los pasaportes, documentos nacionales de identidad, salvoconductos, entre otros.

Este código contiene información sobre el tipo de documento, en el caso del DNI peruano formato ID1, como el documento es de identificación el primer carácter es representado por la letra I seguido del código del país. Del mismo modo contiene la siguiente información:

Número del DNI.

Dígito de verificación del número del DNI.

Fecha de nacimiento (año, mes, día).

Dígito de verificación de la fecha de nacimiento.

Sexo del titular.

Fecha de caducidad del documento (año, mes, día).

Dígito de verificación de la fecha caducidad.

Nacionalidad del titular (PER).

Dígito de verificación general de la segunda línea. (siempre al extremo derecho).

Primer Apellido y prenombres.

