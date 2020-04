Si bien el Gobierno peruano está poniendo los esfuerzos para entregar un bono a las familias vulnerables que se vieron afectadas por la cuarentena a causa del nuevo coronavirus, aún el primer monto que se anunció de 380 soles no ha llegado a todos los hogares en condición de pobreza y extrema pobreza.

Debido a esta situación, muchos ciudadanos, al no poder salir de sus casas por el aislamiento social obligatorio, no saben cómo enfrentar la pandemia, ya que no cuentan con los recursos económicos para subsistir estos días de encierro.

Por tal motivo, este grupo de beneficiarios se preguntan constantemente cuándo podrán hacer efectivo el subsidio.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, en su habitual conferencia de prensa para dar a conocer el avance del COVID-19 en territorio peruano, informó que la entrega del bono inicial de 380 soles se continúa avanzando, tanto el que está distribuyendo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para los hogares vulnerables como el que realiza el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con el Bono Independiente.

“Ahora esta semana se va a continuar con ello. Hay algunos hogares que están claramente identificados, a ellos a partir de esta semana se va a completar el bono de 760 soles (…). Hay algunos hogares rurales que ya también se les tiene claramente identificados y se les va a comenzar a entregar también el bono de 760 soles”, manifestó.

En ese marco, destacó que el Perú destina el bono de mayor cantidad a las familias vulnerables en esta emergencia, respecto a otros países vecinos de la región. “Estamos haciendo un esfuerzo muy grande con recursos del tesoro público del Perú para atender a las familias, que es difícil y que todos debemos apoyar”, precisó.

Los compradores usan mascarillas para evitar la propagación del nuevo coronavirus en un mercado de Lima (Foto: Cris Bouroncle / AFP)

BONO FAMILIAR UNIVERSAL

En otro momento, se refirió al Bono Familiar Universal de 760 soles, cuyo padrón de hogares beneficiarios se completará esta semana.

El mandatario refirió que en el Perú existen alrededor de 9 millones de hogares, y restando de este grupo a aquellas que perciben ingresos mensuales fijos en estas circunstancias de emergencia, quedan entre 6 millones 700 mil a 6 millones 800 mil hogares que están con problemas económicos para mantener las necesidades mínimas y básicas.

Además, indicó que ya se definió el mecanismo correspondiente para completar el padrón de tal manera que incluya a todas las familias. “Si hubiera un hogar que no fuera incluido vamos a dar la oportunidad para que puedan incorporarse”, afirmó.

El nuevo Bono Familiar Universal busca llegar a la mayor cantidad de familias para que puedan afrontar el aislamiento por el COVID-19 (Foto: Cris Bouroncle / AFP)

¿QUÉ PASA SI NO COBRO EL BONO A TIEMPO?

Si culminado el plazo de los 30 días posteriores al término de la emergencia no hiciste efectivo el cobro de los 380 soles, dentro de los 15 días calendario siguientes, el Banco de la Nación y las entidades financieras privadas en el país que hayan recibido estos recursos, deben extornarlos a la cuenta del Tesoro Público que el Ministerio de Economía y Finanzas les comunique a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” del Midis.

Tales recursos deben ser incorporados en el Año Fiscal 2020, en el presupuesto institucional del Midis, vía crédito suplementario, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios mediante decreto supremo refrendado por las titulares del MEF y el Midis, a propuesta de esta última.

En el hospital Almenara se han instalado tres carpas para atender a pacientes con COVID-19 que, por su estado, no pueden ser enviados a sus casas. (Andrés Paredes / GEC)

¿QUÉ HACER SI EL PAGO DEL BONO 380 AÚN ESTÁ EN PROCESO?

Si eres uno de los beneficiarios del subsidio económico, pero tu pago figura “En proceso”; no te alarmes y menos pienses que está siendo evaluado para que te paguen dicho monto.

El Midis, a través de un comunicado explicó que “se ha tenido dificultad para encontrar una agencia cercana a tu vivienda o por las restricciones de tránsito que impidieron la programación respectiva”.

Precisó que para estos casos se están haciendo las gestiones correspondientes para que el hogar beneficiario acceda en un solo pago a las dos entregas previstas del subsidio; es decir, un monto total de 760 soles.

VIDEO RECOMENDADO

Seis consejos de limpieza que debes tener en cuenta al llegar a casa

TE PUEDE INTERESAR