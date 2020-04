El huevo es uno de los alimentos más consumidos en el mundo debido a los grandes beneficios que aporta a la salud. Con este insumo se pueden preparar una infinidad de deliciosas recetas . Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre los consumidores es cómo saber si los huevos están frescos, ya que a simple vista parecen estar en buen estado.

Este alimento se considera fresco hasta los 28 días después de la puesta, pero siempre y cuando no haya sufrido cambios térmicos bruscos y se haya colocado en el refrigerador inmediatamente después de la compra. Sin embargo, hay un truco para saber si se puede usar o no un huevo cuya caducidad no tenemos clara (por ejemplo, si no tiene la fecha impresa en la cáscara). Todo lo que necesitas es un vaso con agua. ¡Toma lápiz y papel!

El truco para saber si un huevo está en buen estado

Llena un vaso o una taza con agua fría e introduce el huevo con cuidado. Si este se hunde hasta el fondo y se pone horizontal, significa que todavía está muy fresco. Si se inclina ligeramente hacia arriba, tiene aproximadamente una semana de vida. Pero, si el huevo se queda flotando y se balancea a lo largo de la superficie, es mejor desecharlo.

Todos los huevos tienen una pequeña bolsa de aire entre la cáscara y la membrana interna delgada. Con el transcurso de los días, la bolsa de aire crece y cuanto más flote en el agua, se relaciona con la edad del huevo. Es decir, que los huevos más viejos tienen las bolsas de aire más grandes, y flotan.

Otros trucos

Otro truco para saber si el huevo está en buen estado es tomarlo con la mano y agitarlo. Si el interior se mueve y se oye el contenido significa que no está fresco. En los huevos frescos la capa transparente se mantiene firme y amortigua la yema de manera que parece sólido, por lo tanto, al moverlo no se escucha ningún sonido.

A diferencia de los dos trucos anteriores, en este deberás romper el huevo. Una vez roto, colócalo sobre una superficie plana. Si la yema se mantiene en el centro y queda compacta, significa que está fresco, en cambio si se desvía hacia los lados de la clara, es mejor que lo tires.

¿Cómo conservar los huevos?

No laves los huevos antes de almacenarlos, solo al momento de usarlos.

Conserva los huevos en el refrigerador. No los coloques a temperatura ambiente, al lado del fuego o en lugares expuestos a la luz solar.

Evita que entren en contacto con otros alimentos o materiales que puedan aportar olores extraños.

Conserva los huevos en un lugar fresco (Foto: Freepik)

