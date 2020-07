Los perros ven de forma distinta que nosotros, pero es un mito que su vista solo pueda distinguir entre blanco, negro y gris . Aunque la mayoría de las personas pueden apreciar todos los colores, desde el rojo hasta el violeta, los ojos de los perros carecen de receptores de luz que a nosotros nos permiten distinguir ciertos colores. Pero pueden distinguir entre amarillo y azul.

Lo que para nosotros es color rojo o naranja, para el perro puede ser un marrón claro. Para un can, su pelota de color naranja intenso sobre la hierba verde podría ser una bola marrón claro sobre un césped de tonalidad igualmente parduzca. Sin embargo, es probable que la pelota azul oscura se aprecie de manera similar. Existe una herramienta en línea que nos permite verificar los efectos visuales del perro.

Lamentablemente, los perros no pueden hablar para que nos cuenten cómo ven, pero para medir su visión los científicos no tuvieron mayores problemas en entrenar a canes para que tocaran con el hocico discos de colores que se iluminaban. Luego entrenaron a los animales para que tocaran el disco que era de un color distinto al resto. Cuando estos bien adiestrados perros dejaron de saber qué discos tenían que presionar, los investigadores concluyeron que en ese punto ya no eran capaces de distinguir colores. Estos experimentos, además, demostraron que los perros solo podían distinguir el amarillo y el azul.

Existe una herramienta online que nos permite comprobar cómo vería nuestro perro una determinada imagen. (Gursharndeep|Pexels)

Las retinas de los seres humanos, situadas en la parte de atrás de nuestros globos oculares, tienen tres tipos diferentes de células en forma de cono que nos permiten distinguir los diferentes colores que vemos. Pero cuando los científicos usaron una técnica llamada electroretinografía para determinar cómo respondían los ojos de los perros a la luz, descubrieron que estos tenía menos receptores cónicos.

Pero no solo los perros ven menos colores que nosotros. También pueden no ver con claridad. Las investigaciones realizadas por los científicos muestran que la estructura y el funcionamiento normal del ojo harán que los objetos distantes sean más borrosos. Aunque el valor de visión ideal de una persona es 20/20, el valor de visión típico de un perro es 20/75. Esto quiere decir que una persona con visión normal puede ver claramente desde una distancia de 75 metros, para verlo igual el perro debe estar a 20.

Los perros no solo ven menos colores que los humanos, también ven con menor nitidez. (Kamille|Pexels)

¿Los perros ven mejor en la oscuridad?

Aunque es difícil para las personas ver con poca luz, los investigadores creen que la visión del perro al anochecer o al amanecer es tan buena como la de un día soleado. Esto se debe a que, en comparación con los humanos, las retinas de los perros tienen un mayor porcentaje y una mayor variedad de otro tipo de receptor visual. Se trata de los bastoncillos, llamados así debido a su forma, y que en condiciones de poca luz funcionan mejor que las células cónicas.

Los perros tienen el mismo tipo de visión que muchos otros animales, como los gatos y los zorros. Los investigadores creen que para este tipo de depredador, es importante detectar el movimiento de la presa por la noche, por lo que su visión evolucionó de esta manera. Al igual que muchos otros mamíferos, los perros tienen la capacidad de buscar y cazar al anochecer o en condiciones de poca luz, lo que no es propicio para su capacidad de distinguir más colores. Mientas que los humanos no se desarrollaron por la noche, por lo que conservamos la capacidad de distinguir múltiples colores y una visión clara.

Antes de sentir lástima por los perros, porque no pueden distinguir todos los colores del arco iris, creemos que algunas de sus otras sensaciones están más desarrolladas que las nuestras. Pueden percibir sonidos agudos desde más lejos que nosotros, y su sentido del olfato es más fuerte. He ahí la diferencia.

