Son realmente útiles en el hogar y no solo para brindarle un plus de sabor a las comidas. Las hojas de laurel son un infaltable en la despensa de muchas casas, pero no todos le sacan el máximo provecho. ¿Alguna vez pensaste en ponerlas en tu aspiradora? En esta nota te dejo un truco casero que te dejará tan impactado como a mí y te explico por qué debes realizarlo sin dudarlo.

Si bien es ampliamente conocido por sus beneficios medicinales, ahí no queda todo. En Mag ya te hemos compartido diversos usos que puedes darle y te comparto mis favoritos: Por qué debes poner hojas de laurel en tus zapatos, Por qué debes colocar hojas de laurel en el armario, el truco de la hoja de laurel en tu papel higiénico, el motivo por el que deberías poner hojas de laurel debajo de tu almohada, entre otros.

A esto se le suman diversos beneficios para la salud pues son usadas en infusiones saludables y hasta en rituales para atraer la buena suerte. Hoy te vengo a explicar una utilidad que seguro no imaginaste y que tiene que ver con combatir los malos olores en tu hogar.

Cómo eliminar malos olores con hojas de laurel

Los malos olores son un gran dolor de cabeza para muchos, pues, en algunas ocasiones, por más que se quite el polvo, se dejen los espacios brillantes y se limpie adecuadamente el piso, los aromas desagradables pueden aparecer y más cuando no usamos correctamente la aspiradora.

Para que tu hogar se llene de una fragancia fresca y limpia lo primero que tienes que hacer es asegurarte que el filtro y la bolsa de tu electrodoméstico estén completamente limpios y secos para que el aire que expulsa no huela mal.

El truco está en cortar alrededor de 5 hojas de laurel en trozos pequeños y colocarlos en la bolsa de la aspiradora. De esta manera, cuando la uses para limpiar se dispersará el agradable aroma de esta planta aromática de la región mediterránea.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).