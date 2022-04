Hay ciertos alimentos que una vez abiertos no pueden conservarse en su envase original. Este es el caso de las pasta, el arroz y las legumbres sin cocer, que una vez retiradas del envoltorio suelen guardarse en otros recipientes, como táperes, que pueden ser seguros si tienen un cierre hermético. Si no es así, con el pasar de los días podemos hallar gorgojos en los distintos ingredientes de nuestra cocina e incluso no detectarlos hasta cuando nos disponemos a usarlos.

Los gorgojos son una plaga de la familia de los escarabajos, hay varios tipos y suelen aparecer en los cereales, en el trigo o en el arroz. Como pueden poner algunos huevos durante el día, el problema puede persistir por un tiempo. Como cualquier otra plaga, son una amenaza para la salud y deshacerse de ellos es una prioridad. Te vamos a mostrar trucos caseros para eliminar los gorgojos de tu hogar.

Cómo eliminar los gorgojos de tu cocina

Lo primero que hay que hacer es vaciar las alacenas completamente, y remover los gorgojos que estén a la vista o dentro de los alimentos, para evitar que se dispersen hacia otro lado. Junta los gorgojos con la ayuda de un cepillo

Puedes usar una aspiradora para una mejor limpieza. Con ella puedes aspirar los insector y el alimento derramado que los atrajo. También podrás succionar los gorgojos que estén alojados en una grieta de un mueble o en zonas que no podrías llegar con un cepillo. Limpia a profundida los muebles

Con cera para muebles y así para eliminar todo tipo de bacterias de las superficies. Usa algún insecticida para gorgojos, para eliminarlos definitivamente. Si los gorgojos están en la madera

Vas a tener que aplicar algún producto químico que penetre en los orificios que pueda tener la madera, y luego sellarla para que los insectos no vuelvan. Usa el mismo método

De cómo eliminar los gorgojos de la alacena para tus electrodomésticos, ya que estos insectos se trasladan en busca de otras zonas para conseguir su alimento.

