Hay quienes aman echarse a ver una película de Netflix y tener a su mascota al lado durmiendo, mientras que otros les prohiben subir a los muebles. Y es que tener un perro se puede volver una tarea complicada no solo para quitar los pelos que quedan impregnados sobre la tela, sino también porque pueden ocurrir accidentes y orinar donde no deben. Para que esto no te suceda, aquí te cuento por qué debes tener al vinagre de manzana como tu aliado para que tus sillones sigan impecables.

Si bien todo parte de la educación y límites que establezcas con tu compañero de cuatro patas, esto tiene que ver con sacarlo a pasear varias veces al día para que no haga sus necesidades en casa o tener un espacio marcado en el hogar para que no ensucie por todos lados, nunca estamos libres de que pase en tu sala o cuarto.

Como sabemos que hay accidentes o que pueden orinar donde no deben por algún problema de salud, desde Mag ya te hemos compartido diversos utilitarios para tener una mejor vida junto a su mascota: cómo eliminar los olores a mascotas en el hogar, cómo hacer un aromatizante para quitar el mal olor de tu perro, cómo acabar con los pelos de mascotas y suciedad del piso, entre otros.

¿Qué olor odian los perros para que no se orinen?

Si bien hay diversos trucos que se pueden aplicar para que no orinen en los muebles o no se suban a ellos, lo mejor es recurrir a los olores que odian y que los mantienen alejados. Uno de ellos es el vinagre de manzana y aquí te explico cómo usarlo.

El vinagre es un producto muy popular como remedio casero para una gran variedad de problemas que van desde la limpieza del hogar hasta la cocina, pero no es lo único. Este también tiene un buen efecto como repelente para perros y así evitar que orinen en ciertas áreas de la casa o el jardín.

TRUCOS CASEROS | El vinagre de manzana tiene diversos beneficio en la salud de tu mascota, pero el olor no es de su agrado. (Foto: Freepik)

El que debes usar para este fin es el vinagre blanco destilado, pero también el de manzana. Ambos tienen un olor que a los perros no les gusta.

Para preparar este remedio casero necesitarás integrar en un recipiente 4 cucharadas de vinagre de manzana, 1/2 taza de agua, 3 cucharadas de aceite esencial de citronela y 100 mililitros de alcohol etílico. Cuando tengas lista la mezcla, pásala a un atomizador y ciérralo bien. Rocía sobre los sillones, especialmente en las zonas donde tus mascotas las hayan usado de baño y deja que se seque de forma natural.

Tras realizarlo verás cómo tu perro ya no se acercará a orinar en ese sitio y, lo mejor de todo, es que no resultará tóxico ni dañino para su salud.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?

VIDEO RECOMENDADO

Los restos de café molido pueden servir para limpiar el táper.