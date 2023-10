Si bien ahora muchos hogares tienen reposteros de cocina hechos en melamina, para muchos lo tradicional todavía tiene un gran valor y es por eso que mantienen sus alacenas de madera. Si bien le dan un estilo distinto al ambiente, también hay que cuidarlos más porque suelen ensuciarse con facilidad. Para que esto ya no sea un problema, hoy te traigo un gran truco casero para el que necesitarás aceite de oliva y te explico por qué es bueno usarlo sobre este material.

En el mercado existen diversos productos químicos especializados, pero no hay nada mejor que las alternativas caseras y que se pueden elaborar con ingredientes de tenemos en la despensa.

Debido a que muchos desconocen todo el poder que tiene el aceite de oliva, desde Mag ya te hemos recomendado ciertos trucos caseros que te ayudarán a solucionar problemas en tu hogar: cómo quitar el polvo de tu casa usando aceite de oliva, trucos caseros para disimular las canas con aceite de oliva, los 5 errores que cometes al usar aceite de oliva en tu cocina o por qué deberías usar un chorro de aceite de oliva para limpiar el fregadero.

¿Cómo limpiar la madera con aceite de oliva?

La madera es un material delicado y dependiendo del tipo hay que usar uno u otro producto. Pero es aquí donde los insumos naturales ayudan para mantenerlos limpios y en perfecto estado. Es aquí donde aparece el aceite de oliva, conocido por sus propiedades hidratantes y nutritivas por lo que siempre está presente en la preparación de alimentos o aliños, pero también para revitalizar la madera.

Los especialistas recomiendan mezclarlo con un abrillantador comercial para crear una poderosa mezcla que penetre en el material del mueble y logre hidratarlo y restaurar su apariencia brillante. Es por esto que el aceite de oliva es una gran opción ya que actúa como acondicionador natural.

Para usar el truco casero lo primero que debes hacer es limpiar la madera con un paño seco o ligeramente húmedo para eliminar todo el polvo de la superficie. En un recipiente pequeño mezcla una cucharada de aceite de oliva con cinco gotas de abrillantador comercial. Remoja una bayeta en la preparación, elimina el exceso de líquido y frota suavemente de manera uniforme, sobre todo en las zonas más opacas o desgastadas.

Deja que la mezcla actúe unos minutos y que la madera absorba los nutrientes y el brillo. Luego utiliza otro paño limpio y seco para pulir y eliminar todo rastro de la mezcla.

Una recomendación importante es que no satures de demasiada humedad la madera porque podría dañarla y prueba aplicando la preparación en una zona no visible de tu mueble para comprobar que no se producta ninguna reacción.

