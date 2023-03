Hay personas que siguen una rutina estricta en su alimentación, ya sea por una cuestión de objetivos para tonificar, bajar de peso o aumentar masa corporal, como aquellos que se acostumbraron a comer a una cierta hora. Asimismo, también están los del otro extremo que ingieren sus alimentos cuando se dan un tiempo en el día.

Pensarás que no tiene nada de malo porque el cuerpo, al final y al cabo, está recibiendo nutrientes, proteínas, minerales, etc. Sin embargo, comer en horarios que no son los adecuados puede traerte más de un problema de salud.

De acuerdo a la doctora Gerda Pot, proveniente de la División de Ciencias de la Nutrición y Diabetes en el Kings College de Londres, afirmó que los adultos que consumen calorías durante las comidas en horarios regulares del día son menos propensos de sufrir de obesidad que aquellos en horarios irregulares, a pesar de ingerir igual o más calorías a lo largo de la jornada.

Asimismo, Pot recalcó que comer todos los días en horarios diferentes puede significar varios riesgos para la salud como por ejemplo sufrir de diabetes, padecer de colesterol malo y, como se mencionó anteriormente, de obesidad.

Ya se indicó por qué no es recomendable desayunar, almorzar y cenar a cualquier momento del día, ahora conocerás los beneficios de comer a la misma hora todos los días.

Por qué debes comer a la misma hora todos los días

De acuerdo a un estudio realizado en la Universidad de California (Estados Unidos), comer a tus horas ayuda a combatir la demencia o la enfermedad de Huntington (EH).

Quizás te parezca tonto ingerir tus alimentos a una cierta hora, pero los trastornos neurodegenerativos son afecciones que implican la destrucción de las células nerviosas y que pueden afectar a las funciones cognitivas como la memoria, equilibrio, aprendizaje, movimiento y el habla, según informan desde El Español. Por ello es importante establecer una rutina.

De otro lado, comer a la misma hora mejora nuestro metabolismo, nos ayuda a no subir de peso, gozar de una buena digestión y evitar que la grasa abdominal se nos acumule. Si está en tus posibilidades de crear un hábito, no la pienses dos veces porque tu salud te lo agradecerá.

